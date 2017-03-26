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Dünya
BBC Türkçe

"İstihbarat servisleri WhatsApp mesajlarını okuyabilmeli"

İngiltere İçişleri Bakanı Amber Rudd, WhatsApp ve diğer kriptolu mobil mesajlaşma uygulamalarına istihbarat servislerinin erişimi olması gerektiğini söyledi

26 Mart 2017 22:46

İngiltere İçişleri Bakanı Amber Rudd, WhatsApp ve diğer kriptolu mobil mesajlaşma uygulamalarına istihbarat servislerinin erişimi olması gerektiğini söyleyerek "Teröristlerin saklanacak yeri olmamalı" dedi.

Londra'da parlamento önünde bu hafta gerçekleştirilen ve saldırgan dahil dört kişinin ölümüyle sonuçlanan saldırıyla ilgili olarak BBC'nin sorularını yanıtlayan Rudd, bu hafta teknoloji şirketlerinin temsilcileriyle bir araya geleceğini açıkladı.

Khalid Masood adlı saldırgan, aracını yayaların üzerine sürdükten sonra bir polis memurunu bıçakladıktan sonra vurulmuştu.

Rudd, Masood'un saldırıdan iki dakika önce WhatsApp'a girdiğini tespit ettiklerini söyledi.

Whatsapp'ın bir sözcüsü, "saldırıdan dehşete düştüklerini" belirterek yetkililerle işbirliği yaptıklarını açıkladı.

Amber Rudd, "Eskiden, yasal yollardan, mahkeme emriyle birinin ne yaptığını öğrenmek için buharla zarf açılır, ya da telefonu dinlenirdi. Şimdi de istihbarat servislerimizin kriptolu WhatsApp mesajlarına erişimi olmalı" dedi.

Anamuhalefetteki İşçi Partisi'nin lideri Jeremy Corbynn ise yetkililerin zaten "muazzam yetkileri" olduğunu belirterek "Bilme hakkıyla mahremiyet hakkı arasında denge kurulmalı" diye konuştu.

WhatsApp'tan gönderilen mesajlar, sızılması durumunda, kriptolu olduğu için istihbarat kuruluşları ve Whatsapp dahil kimse tarafından okunamıyor.

Bu nedenle Masood'un saldırıdan önce mesajlaştıysa bile mesajlarının içeriğini bilmenin mümkün olmadığı belirtiliyor.

 
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