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Dünya
Deutsche Welle

İstihbarat servisi önünde silah sesleri

Amerikan istihbarat servisi NSA binası önündeki kontrol noktasına araçla çarpmaya çalışan iki kişiye polis tarafından ateş açıldı. Şahıslardan biri olay yerinde öldü.

30 Mart 2015 22:20


Olay Amerikan Ulusal Güvenlik Kurumu NSA'in Maryland eyaletine bağlı Fort Meade'deki karargah binasında meydana geldi.

İki kişinin içinde bulundukları aracı güvenlik kontrol noktasındaki engellere doğru sürdüğü belirtiliyor. Araçtaki şahıslardan biri polis tarafından vurularak öldürülürken diğeri yaralı olarak hastaneye kaldırıldı.

Amerikan televizyon kanalı NBC haberinde, şahısların kadın kıyafeti giydiklerine ve otomobilin çalıntı araç olduğuna yer verdi. Ford Escape marka araçta silah ve uyuşturucu bulunduğu belirtildi.

Federal Soruşturma Bürosu FBI sözcüsü Amy J. Thoreson olayın terör saldırısı olduğu yönünde inandırıcı bir delil olmadığını ifade etti. Açıklamada FBI'ın soruşturma başlattığı ve görgü tanıklarından bilgi alınmaya çalıştığı belirtildi.

Olayla ilgili olarak ABD Başkanı Barack Obama'nın bilgilendirildiği kaydediliyor.

Haber, değiştirilmeden kaynağından otomatik olarak eklenmiştirDeutsche Welle

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