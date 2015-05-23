İstihbarat reformu Senato’ya takıldı



"USA Freedom Act" adlı yasa tasarısı ABD Senatosu'nda gerekli olan 60 Senatörün desteğini bulamadı. 57 Senatör yasa tasarısına evet oyu verirken 42 Senatör tasarıyı reddetti.

Obama'nın reform tasarısı, ABD Kongresi'nin alt kanadı olan Temsilciler Meclisi'nde geçen hafta geniş bir çoğunlukla kabul edilmişti.

"USA Freedom Act" adlı tasarı Amerikan vatandaşlarının istihbarat servisi NSA tarafından izlenmesini sınırlandırmayı öngörüyor.

Tasarı, NSA'in telefon bağlantısı verilerini kayıt altına almasını engelliyor ve bunu özel telefon şirketlerine devrediyor.

NSA'in ayrıca verilere ulaşmak için her bir durumda özel Dış İstihbarat Teftiş Mahkemesi'nden (Foreign Intelligence Surveillance Court) izin alması gerekiyor.

İstihbarat servisinin yurtdışındaki faaliyetlerini sınırlandırma konusunda ise tasarıda bir madde yer almıyor.

ABD'de 11 Eylül 2001 tarihinde düzenlenen saldırılardan sonra terörizmle mücadele kapsamında istihbarat servislerine geniş yetkiler tanıyan "Patriot Act" adlı yasa kabul edilmişti. Yeni yasa 1 Haziran'da geçerlilik süresi dolan "Patriot Act" yerine düşünülmüştü.

ABD'de Cumhuriyetçiler, IŞİD benzeri radikal İslamcı örgütlerle mücadeleyi zayıflatacağı gerekçesiyle yasa tasarısına karşı çıkıyor. Kimi siyasetçiler de reformun NSA'i dizginleme konusunda yeterli olmadığı eleştirisini yükseltiyor.

NSA dünyada milyonlarca insanın telefon ve internet iletişimini çeşitli programlar aracılığıyla izleyebiliyor.

NSA'in faaliyet ve çalışma yöntemleriyle ilgili bilgiler 2013'te servisin eski çalışanlarından Edward Snowden tarafından kamuoyuna sızdırılmıştı.