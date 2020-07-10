İstihbarat kaynağı: İran altı ay içinde nükleer silah üretecek noktaya gelebilir

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İran'ın zenginleştirilmiş uranyumu sayesinde birkaç ay içinde nükleer bomba üretebilecek noktaya geleceği iddia edildi.

Elaph'ın aktardığına göre üst düzey bir istihbarat yetkilisi İran'ın elinde 140 kilogram yüzde 4 zenginleştirilmiş uranyum bulunduğunu söyledi. Yetkili, İran'ın altı ay içerisinde bu oranı yüzde 90'ın üzerine çıkarabileceğini ifade etti.

İstihbarat kaynağı, bu şartların gerçekleşmesi durumunda İran'ın ilk nükleer silahını üretecek noktaya geleceğini söyledi. Nükleer programlarda hata ve müdahalenin süreçleri ciddi anlamda uzatabileceğine dikkat çeken kaynak, Tahran'ın silah üretimi konusunda bir karar almadığını iddia etti.