İstihbarat Facebook'ta

T24-



Kafenin sahibi Muhammed, “Günde 10 saat Facebook’tayım, 200’ün üzerinde Facebook arkadaşım var” dedi. Ancak Gazze Şeridi’ni kontrol altında tutan Hamas, Gazzelilerin bu sosyal paylaşım siteleri sayesinde İsrail’in ajan toplamasının kolaylaştığına inanıyor.





İsrail uzun zamandır militan grupların faaliyetlerini kontrol altına almak amacıyla uzun zamandır Batı Şeria ve Gazze’deki muhbir ağlarından faydalanıyor. Bugüne kadar işbirlikçiler yakalandıkları zaman genellikle öldürülüyordu. Hamas’ın bu hafta İsrail ajanı olarak çalıştığı keşfedilen kişilerin idam edileceğini açıklayarak bunun resmi bir politika olduğunun da altını çizmiş oldu.



ÖZEL HAYATLARINI ORTAYA DÖKÜYORLAR



Hamas kontrolündeki İçişleri Bakanlığı’nın sözcüsü Ehab el Hüseyin, “Facebook, İsraillilerin kullandığı dev bir araç. Pek çok insanın güvenliğini nasıl sağlayacağı konusunda bir fikri yok. İnternete girip eşleri ya da kız arkadaşlarıyla olan sorunları dahil bütün özel hayatlarını ortaya döküyorlar” dedi. İsrail’in istihbarat ajanları da bu sayede bu insanlarla telefon, e-posta ya da Gazze’deki İsrail ajanları vasıtasıyla bağlantı kurup ellerindeki bu özel bilgileri insanları ajanlığa ikna etmek için kullanıyor. Hüseyin, “İnternet yüzünden insanlar İsrail’in kendileri hakkında her şeyi bildiğini düşünüyor” dedi. İsrailli istihbarat uzmanı ve “İsrail’in İran’la Gizli Savaşı” isimli kitabın yazarı Ronen Bergman, ülkesinin istihbarat servislerinin sosyal paylaşım sitelerini kontrol altında tutmasından daha doğal bir şey olmayacağı görüşünde.



BOND'U BİLE ŞAŞIRTIR



İsrail’in kimi yanına çekebileceğini bulmak için insanların internette paylaştıkları detaylı bilgileri kullandığını söyleyen Bergman, “50 yıl içinde İsrail gizli servisinin, Shin Net’in ve askeri istihbaratın dosyalarını açarsanız, İsrail’in Gazze Şeridi’nde kullandığı teknolojinin James Bond filmlerindeki dahi Q’yu bile şaşırtacağını görebilirsiniz” dedi. Ancak Bergman istihbaratçıların şu anki düşüncesinin internet üzerinden toplanan kişisel bilgilerin uzun vadeli muhbirler toplamak için insanlara baskı hatta şantaj yapmak için kullanıldığını düşünüyor.



Bergman’a göre bu tür tehditler genellikle insanları işbirliği yapmaya ikna etmek konusunda her zaman yeterli olmuyor ama internet üzerindeki detaylar istihbarat örgütlerinin işe yarar insanları seçebilmesini sağlıyor. Özellikle de Hamas’la ya da terör örgütleriyle kolayca bağlantı kurabilenler tercih ediliyor.



"SADECE HAMAS SÖZCÜSÜ OLDUĞUMU SÖYLÜYORUM"



İsrail hükümeti ise bunun hükümet işi değil istihbarat kurumlarının çalışma yöntemleriyle alakalı olduğunu söyleyerek bu konuda açıklama yapmaktan kaçındı. Hüseyin bile bir Facebook sayfası olduğunu kabul ediyor ancak, “Facebook’ta paylaştığım bilgilere dikkat ediyorum. Sadece Hamas sözcüsü olduğumu söylüyorum” diyor. Hatta kendisi muhtemelen Hamas’ın internetteki tek üyesi de değil.



Bergman bunun sebebinin diğer iletişim kanallarının, özellikle cep telefonlarının, kolayca takip edilebilmesi olduğunu düşünüyor. Dolayısıyla internet daha tercih edilebilir bir seçenek haline geliyor. İsrail istihbaratının olası muhbirler bulmak adına sosyal paylaşım sitelerini yakından takip etmesinin sebeplerinden biri çünkü Bergman’a göre eski işbirlikçi kaynakları artık tükenmiş durumda.



İNTİFADA İŞLERİ DEĞİŞTİRDİ



2000 yılında başlayan ikinci intifadaya kadar binlerce Gazzeli her gün çalışmak için İsrail’e geliyordu. Bu insanların İsraillilerle doğrudan iletişimleri vardı. Dolayısıyla İsrailli ajanlar yanlarına kolayca yaklaşıp işbirliği teklif edebiliyorlardı. Ancak bugün sınır kapanmış durumda. Tekerlekli sandalyede ya da bandajlarla sarılmış halde İsrail’e tedaviye gelenler haricinde Gazze’ye kimsenin girişine izin verilmiyor. Bazıları bu insanlara da Hamas ya da İslami Cihat konusunda sorular sorulduğunu ifade ediyor. Örneğin soyadını vermek istemeyen Khaled isimli Gazzeli bir genç adam, “Mahallemde tanıdığım, üye olduğunu bildiğim birileri var mı diye bana sordular” dedi. Khaled geçen yılki Dökme Kurşun Operasyonu’nda yaralandığı için tedavisi için sık sık İsrail’e gitmek zorunda kalıyor. İsraillilere anlattıklarının zaten bilinen şeyler olduğunu söylese de istihbarat yetkililerinin nasıl çalıştığı konusunda açıklama yapabiliyor.



“Hakkınızda her şeyi bildiklerini söylüyorlar ama aslında tek bildikleri Facebook’ta paylaştığınız şeyler” diyen Khaled, böyle bilgileri paylaşmanın doğru olmadığını çünkü bu sayede İsraillilerin Gazzelileri kontrol ettiğini söylüyor. Geçen yıl İsrail, güvenlik güçlerinin Gazzelileri, militan gruplar hakkında bilgi vermedikçe şehirden çıkamayacakları yönünde uyardığı iddialarını “gülünç” bulduğunu açıklamış ve yalanlamıştı.