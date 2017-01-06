İstihbarat birimleri Trump’ı ikna etmeye çalışacak

ABD'nin dört istihbarat servisinin şefleri, seçilmiş ABD Başkanı'na Rusya'nın seçimlere müdahalesine ilişkin değerlendirmeleri konusunda brifing verecek.

Bu görüşmeye bir gün kala ABD Senatosu'ndaki bir oturuma katılan ABD Ulusal İstihbarat Direktörü James Clapper, bulgularına büyük güveni olduğunu söyledi.

Clapper, "Rusya'nın kendilerinin ya da başkalarının olsun, seçimlere müdahale konusunda uzun bir geçmişi var. Ancak bu son vakada gördüğümüz gibi seçim sürecine müdahale amacıyla böylesine doğrudan bir kampanyaya hiç rastlamadık” dedi.

Clapper, "Bu çok yönlü bir kampanya. Hackleme sadece bir bölümüydü. Aynı zamanda klasik propaganda, dezenformasyon ve yalan haberler de içerdi” şeklinde konuştu.

Clapper, Ulusal Güvenlik Kurumu (NSA) Direktörü Michael Rogers ve Savunma Bakanlığı İstihbarattan Sorumlu Müsteşarı Marcel Lettre, yayınladıkları ortak bildiride, "Sadece Rusya'nın en üst düzey yetkilileri, hackerların Demokrat Parti'nin dosya ve e-postalarını çaldığı böyle bir operasyona yetki vermiş olabilir" dedi.

Trump'ın Tweet'leri

20 Ocak'ta göreve geldikten sonra Devlet Başkanı Vladimir Putin'in Rusya'sı ile yakınlaşma taahhüdünde bulunan Trump, müdahale yönündeki bulguları hep reddetti.

Twitter hesabında yaptığı paylaşımlarda, Wikileaks'in kurucusu Julian Assange'ın Tweetini paylaşan Trump, "Julian Assange Podesta'yı 14 yaşındaki bir çocuğun hacklemiş olabileceğini söylüyor. Demokratik Ulusal Komite (DNC) neden bu kadar dikkatsizdi? Assange, bilgileri kendisine Rusya'nın vermediğini de söyledi" demişti.

Trump'ı bilgilendirecek yetkililer arasında, ABD Ulusal İstihbarat Direktörü James Clapper, NSA Direktörü Michael Rogers, FBI Direktörü James Comey ve CIA Direktörü John Brennan yer alıyor.

ABD Başkanı Barack Obama konuya ilişkin açıklamasında, "Umuyorum ki seçilmiş Başkan brifingleri alıp bunları inceleme imkanı bulunca, ekibin toplayıp, bu kurumların ne kadar profesyonel ve etkin olduklarını anlayacak ve bu tansiyon da azalacaktır” dedi.

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AFP, BS/GA