İstihbarat: 13 DİTİB imamı Gülen yanlılarını ihbar etti

Anayasayı Koruma Teşkilatı Kuzey Ren Vestfalya Eyaleti Başkanı Burkhard Freier, 33 şahıs ve 11 eğitim kuruluşunun imamlar tarafından Diyanet İşleri Başkanlığı'na ihbar edildiğini söyledi. Düsseldorf'ta Eyalet Meclisi İç Komisyonu'na bilgi veren Burkhard Freier casusluk yapan en az 13 imamın olduğunu belirtti. Freier Rheinland-Pfalz eyaletindeki üç camii cemaatinden de imamların bilgi topladığını açıkladı.

İstihbarat servisinin elindeki verilere göre, Türkiye'nin Köln, Düsseldorf ve Münih Konsolosluklarındaki din hizmetleri ataşeleri Diyanet İşleri'ne üç rapor gönderdi. Başka belgelerin de gönderilmiş olabileceği üzerinde duran Anayasayı Koruma Teşkilatı tüm casusluk faaliyetinin din hizmetleri ateşeleri tarafından yönlendirildiği görüşünde.

İstihbarat: Din hizmetleri ataşeleri yönlendirdi

Anayasayı Koruma Teşkilatı verilerine göre, Diyanet İşleri Başkanlığı Eylül ayında görevlilerine bir talimat gönderdi ve Gülen hareketi benzeri grupların faaliyetlerini bildirmelerini istedi. Din hizmetleri ataşeleri bu emri yerel camii cemaati imamlarına iletti. DİTİB şimdiye kadar Diyanet'in gönderdiği bu yazının DİTİB'e yönelik olmadığını savunmuştu. DİTİB Genel Sekreteri Bekir Alboğa Rheinische Post gazetesine yaptığı açıklamada "Buna rağmen birkaç imam yanlış davranarak bu talimata uymuştur. Bu durumdan büyük üzüntü duyuyoruz ve bu konuda Diyanet ile de görüştük" demişti.

Kuzey Ren Vestfalya Eyalet yönetimi DİTİB'den imamları hedef alan suçlamaların eksiksiz aydınlığa kavuşturulmasını ve Ankara ile ilişkilerini kesmesini istemiş, aksi halde aralarındaki işbirliğini sürdürmeyeceğini açıklamıştı.

Almanya'nın Hessen Eyaleti Kültür Bakanı Alexander Lorz da bugün yaptığı açıklamada Diyanet İşleri Türk İslam Birliği'nin (DİTİB) Türk hükümetiyle ilişkisinin inceleneceğini söylemişti. İnceleme için üç kişilik bir bilirkişi heyetinin görevlendirildiğini söyleyen Lorz heyetin vereceği rapor üzerine DİTİB ile işbirliğinin değerlendirmeye alınacağını belirtmişti.

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dpa / EC, GA