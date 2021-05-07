İstifasının ardından ilk kez: Berat Albayrak Çamlıca Camii'nde görüntülendi

Hazine ve Maliye Bakanlığı'ndan 8 Kasım'da Instagram hesabı üzerinden istifa eden Cumhurbaşkanı ve AKP Genel Başkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın damadı Berat Albayrak Çamlıca Camii'nde görüntülendi.

CHP'li Barış Yarkadaş sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda, "Berat Albayrak'ın istifasına ilişkin ayrıntıları o fırtınalı günlerde HALK TV'de anlatmıştım. Aylardır herkes "Albayrak nerede?" diye soruyordu. Elime az önce ulaşan bir fotoğrafa göre, Albayrak Çamlıca Camii'nde ibadetini yerine getiriyor. Albayrak'ın istifa sonrası ilk fotosu.." ifadesini kullandı.