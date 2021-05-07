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İstifasının ardından ilk kez: Berat Albayrak Çamlıca Camii'nde görüntülendi

Berat Albayrak

07 Mayıs 2021 18:02

Hazine ve Maliye Bakanlığı'ndan 8 Kasım'da Instagram hesabı üzerinden istifa eden Cumhurbaşkanı ve AKP Genel Başkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın damadı Berat Albayrak Çamlıca Camii'nde görüntülendi.

CHP'li Barış Yarkadaş sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda, "Berat Albayrak'ın istifasına ilişkin ayrıntıları o fırtınalı günlerde HALK TV'de anlatmıştım. Aylardır herkes "Albayrak nerede?" diye soruyordu. Elime az önce ulaşan bir fotoğrafa göre, Albayrak Çamlıca Camii'nde ibadetini yerine getiriyor. Albayrak'ın istifa sonrası ilk fotosu.." ifadesini kullandı. 

Albayrak'ın görüntüsü Twitter'da da Trend Topic listesinin birinci sırasında yer aldı. 
 

Albayrak, Instagram'daki mavi tikli resmi hesabından paylaştığı açıklamada, istifasını "sağlık sorunları nedeniyle artık devam edememe" ifadesiyle gerekçelendirdi. "Artık ailesine zaman ayıracağını" belirterek aktif siyasete de ara verdiğini ima eden Albayrak, "at izinin it izine karıştığı çetin bir dönemden" geçildiğini belirttiği, "ülkeye ve ümmete hizmet ettiğini"  vurguladığı açıklamasını "Cenabı Allah sonumuzu hayreylesin" diyerek noktaladı. Albayrak’ın istifasından 24 saat sonra açıklama yapılmış, iktidar medyası istifayı bu sürede duyurmamıştı.

TIKLAYIN | Erdoğan'ın damadı Berat Albayrak, Hazine ve Maliye Bakanlığı'ndan istifa etti: 'At izi it izine karıştı, Cenabı Allah sonumuzu hayreylesin!'

 

Hazine ve Maliye BakanlığıistifailkkezgörüntülendiÇamlıca Camii
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