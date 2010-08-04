T24 LogoT24 Logo
Dünya

İSTİFASI İSTENİNCE ATEŞ AÇTI: 9 ÖLÜ MANCHESTER (A.A)

04 Ağustos 2010 00:01

-İSTİFASI İSTENİNCE ATEŞ AÇTI: 9 ÖLÜ MANCHESTER (A.A) - 03.08.2010 - ABD'nin Connecticut eyaletinde, bira dağıtım deposunda şoförlük yapan bir kişi, istifa etmesi istenince etrafa ateş açtı kendisi dahil 9 kişi öldü. Manchester'da vardiya değişimi sırasındaki saldırı esnasında içeride 50 ila 70 kişinin bulunduğu bildirildi. Bir şirket yetkilisi, kendisinden istifa etmesi istenen şoforün bunu reddettiğini ve ardından rastgele ateş etmeye başladığını söyledi. Saldırgan 8 kişiyi öldürdükten sonra kendisini vurdu. Sendika yetkilileri, şoförün dağıtımcıda birkaç yıldır çalıştığını ve disiplin soruşturmasına çağrıldığını söylediler.   

ETİKETLER

haber

İlgi Gören VideolarTüm Videolar

"Türkiye-Rusya ilişkileri Libya'da yeni bir sınav verecek"...

Gelecek Partisi kurucusu Turhan: Gençlerden özür diliyorum; bu tabloda kısmen...

Türkiye ve dünya gündeminde neler oldu? İşte Bir Bakışta Bugün...

'Erik Dalı Gevrektir' mahkemelik oldu...

KONDA Genel Müdürü Ağırdır: Haberleri TV'lerden takip edenlerin sayısı düşüyor;...

İlgi Gören HaberlerTüm Haberler

Erdoğan’ın eski danışmanı: İstifaya zorlanan AK Partili belediye başkanlarının dosyalarının...

Polis Akademisi mezuniyet töreni cami külliyesinde...

Mansur Yavaş'tan 'rüşvet' açıklaması: Bunun arkasında iki kişi var...

Sözcü yazarı Çölaşan’dan Ertuğrul Özkök’e: Ruhsal durumu giderek kötüleşiyor, kafayı...

Ekrem İmamoğlu: Kanal İstanbul tarihi bir ihanet projesidir; bölgede arazi...

T24 Logo

© Tüm hakları saklıdır.

Yazarlar

Kategoriler

      T24