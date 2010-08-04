-İSTİFASI İSTENİNCE ATEŞ AÇTI: 9 ÖLÜ MANCHESTER (A.A) - 03.08.2010 - ABD'nin Connecticut eyaletinde, bira dağıtım deposunda şoförlük yapan bir kişi, istifa etmesi istenince etrafa ateş açtı kendisi dahil 9 kişi öldü. Manchester'da vardiya değişimi sırasındaki saldırı esnasında içeride 50 ila 70 kişinin bulunduğu bildirildi. Bir şirket yetkilisi, kendisinden istifa etmesi istenen şoforün bunu reddettiğini ve ardından rastgele ateş etmeye başladığını söyledi. Saldırgan 8 kişiyi öldürdükten sonra kendisini vurdu. Sendika yetkilileri, şoförün dağıtımcıda birkaç yıldır çalıştığını ve disiplin soruşturmasına çağrıldığını söylediler.