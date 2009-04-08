İstifamı Pazar günü sunacağım

Sezer, partisinin genel merkezinde düzenlediği basın toplantısında, genel başkanlıktan istifa etme kararı aldığını dün (7 Nisan 2009) açıkladığını söyledi.





Bu kararı, partisinin 29 Mart yerel seçimlerinde elde ettiği sonuç üzerine aldığını ifade eden Sezer, ancak istifasını resmi olarak sunmak için hafta sonu gerçekleştirilecek ''İl Başkanları ve Parti Meclisi Çalışma Toplantısı''nı beklediğini kaydetti.



Bu toplantılarda ''partisinin yetkili organlarına hesap vermeyi istediğini'' kaydeden Sezer, ''İstifamı, pazar günü genel sekreterliğe sunacağım'' dedi.



Sezer, istifasının ardından olağanüstü kurultay sürecinin başlayacağını belirterek, bu kurultayda aday olmayı düşünmediğini kaydetti.



DSP Genel Başkanı Zeki Sezer, genel başkanlıktan istifa kararının kesin olduğunu vurgulayarak, "Kararım kesin. Birileri bunu sulandırıyor ama olsun. Bir şey yapıyorsam inanarak yapıyorum, ama demokratik solculuğum ömrümün sonuna kadar sürecek" dedi.



Genel başkanlıktan istifa etme kararını dün açıkladığını hatırlatan Zeki Sezer, bu kararı 29 Mart yerel seçimleri sonrasında aldığını ve çalışma arkadaşlarıyla paylaştığını, ancak partisinin yetkili kurullarıyla bir değerlendirme yaptıktan, "Hesap verdikten" sonra resmileştirmeyi uygun gördüğünü anlattı.



Seçim sonrası günlerin, "Muhasebe günleri, hesap verme ve değerlendirme günleri" olduğunu ifade eden Sezer, DSP'nin seçim sonrasında bu muhasebeyi yetkili kurullarıyla yapan tek parti olduğunu söyledi.



DSP'ye hizmet etmenin, Bülent Ecevit gibi bir dünya liderinin ardından genel başkanlık yapmanın kendisi için büyük bir onur olduğunu kaydeden Sezer, "Örgütümüze, milletimize ve yönetimdeki arkadaşlarıma şükranlarımı sunuyorum, çok teşekkür ediyorum. Olağanüstü bir çalışma ortaya koyduk. Gönül birliği içinde ülkenin, milletin geleceğini düşünerek bunu yaptık. Ama seçim sonucu beni bu noktaya taşıdı" diye konuştu.



DSP'nin gelecek süreçte hak ettiği yeri alacağına inandığını belirten Sezer, partinin yenilenerek yoluna devam edeceğini bildirdi.



Türkiye'nin zor bir süreçten geçtiğini, siyaset kurumunun tıkandığını ileri süren Sezer, DSP'ye bugün her zamankinden daha çok ihtiyaç olduğunu savundu.



DSP Genel Başkanı Sezer, şöyle konuştu:



"Türkiye'de yerel seçimler iki turlu değil, ancak basınımız ilk tur elemeyi yaptı, seçenekleri ikiye indirdi. Milletin o ikinin arasından seçmesi istendi. Zaten aday gösterilenler, bunda ne yazık ki bizim partimiz de dahil, demokratik kurallar işletilerek de aday gösterilememiş oldu. Vatandaşın hiçbir aşamasında etkisi olamadı, öteden beri de zaten öyle oluyor."



Mevcut siyasi yapıyla demokrasinin yeterince işletilemediğini öne süren Sezer, demokratikleşme ve yeni açılımların önce DSP'de başlayarak tüm Türkiye'ye yayılmasını ve siyasi yaşamı yeniden şekillendirmesini umut ettiğini söyledi.



DSP Lideri Sezer, siyasi partiler ve seçim yasasının yeniden düzenlenmesine, ülke barajının düşürülmesine ihtiyaç olduğunu belirterek, parti içi demokrasinin yerleşmesi, tek adam yönetimlerinin aşılması gerektiğini vurguladı.



Laik, çağdaş, hukukun üstünlüğüne dayalı cumhuriyetin yara aldığını, bunların aşılmasında, siyasetteki yozlaşmanın giderilmesinde DSP'nin bundan sonra da büyük katkı vereceğine inandığını ifade eden Sezer, siyasi yaşamdaki genel sorunlara da dikkati çekti.



‘Örgütüme saygım var, yoksa bugün giderdim’



Gazetecilerin sorularını da yanıtlayan Sezer, "Rahşan Ecevit'le görüştünüz mü" sorusuna, "Hayır" karşılığını verdi.



Sezer, bir başka soru üzerine de istifasını 12 Nisan Pazar günü genel sekreterliğe sunacağını belirterek, "Örgütümüze, il başkanlarımıza ve parti meclisimize hesap vermekten kaçmamak için istifamı pazar günü vereceğim, onlara saygım var. Yoksa bugün giderim" dedi.



"Kararından dönmesinin mümkün olup olmadığına" ilişkin soru üzerine de Sezer, "Kararım kesin. Birileri bunu sulandırıyor, olsun. Beni tanırlar ama tanımazdan gelebilirler, olsun. Bir şey yapıyorsam inanarak yapıyorum ama demokratik solculuğum ömrümün sonuna kadar sürecek siyasete elimden geldiği kadar katkı vermek isterim" diye konuştu.



Başarılı olamayan kurumların, partinin, ülkenin önünü tıkamamasından yana olduğunu, bunu her yerde dile getirdiğini belirten Sezer, bu düşüncesine uygun olarak hareket ettiğini bildirdi.



Sezer, "Partinin yetkili organlarında istifalar olup olmayacağına" ilişkin soruyu yanıtlarken de bunun kişilerin kendi verecekleri karar olduğunu ifade ederek, "Ancak burada bir sorumluluk varsa o genel başkanındır" dedi.



Bir başka soruyu yanıtlarken de istifasının ardından olağanüstü kurultay sürecinin başlayacağını belirten Sezer, bu kurultayda aday olmayı düşünmediğini ifade etti.



Sezer, "Rahşan Ecevit'in kendisine yönelik açıklamaları hatırlatılarak değerlendirmesinin sorulması" üzerine "Demokratik Sol Parti'nin adını kimse Demokratik Sol Parti'den alamaz. Ecevitçiliği gönlümüzden de Demokratik Sol Parti'den de kimse söküp atamaz. Ecevitçilik öyle lafla olmaz, demokratik solu, Ecevit'i yüreğimize kazıdık" dedi.





