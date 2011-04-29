-İSTİFALARA RAĞMEN İSİMLERİ KESİN LİSTEDE ANKARA (A.A) - 29.04.2011 - Milliyetçi Hareket Partisi (MHP) Adana 1. sıra Milletvekili adayı Recai Yıldırım ile Kırşehir 1. sıra milletvekili adayı Metin Çobanoğlu'nun, milletvekili adaylığından istifa etiklerini açıklamalarına rağmen isimleri kesin aday listelerinin açıklandığı Resmi Gazete'nin bugünkü sayısında yer aldı. Çobanoğlu ile Yıldırım, önceki yaşanan ''kaset olayının ardından Genel Başkan Devlet Bahçeli'nin talimatı üzerine Milletvekili adaylığından istifa ettiklerini'' açıklamışlardı. Bu arada, bu isimlerin kesin listelerde yer almasının, listelerin önceki gün kesinleşip il seçim kurullarına gönderilmelerine başlanmasından dolayı, bu isimlerin listeden çıkartılamadığı, ancak seçim sırasında otomatikman bir alt sıradaki adayın üste geçeceği öğrenildi.