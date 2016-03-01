İstifalar, teşkilat kapatmalar; MHP'de ne oluyor?

Milliyetçi Hareket Partisi (MHP) 1 Kasım seçimlerinde, 2002 yılından bu yana en düşük oy oranını aldı. O günden bugüne de parti içindeki muhalifler ve istifalarla gündemde.

7 Haziran 2015'teki genel seçimlerde ise yüzde 16 ile geçen on yılın en yüksek oy oranına erişti. Arası hayli yakın bu seçim arasında alınan bu iki uç sonuç sadece milletvekilleri düzeyinde değil, delegeler bazında da yankı buldu. Zira, 1 Kasım seçimlerinde oy oranı yüzde 12'ye milletvekili sayısı ise yarıya inerek 40'a düştü. Seçim sonuçlarını takip eden aylarda ise 547 delege olağanüstü kurultay taleplerini MHP Genel Merkezi'ne iletti. 1 Kasım seçimlerinde aday gösterilmeyen Meral Akşener, aynı ayın sonunda yaptığı açıklamayla olağanüstü kurultay çağrısı yapmıştı.

Daha önce eski MHP milletvekilleri Sinan Oğan ve Koray Aydın da aynı çağrıda bulunmuş ve genel başkan adayı olduklarını açıkladılar. MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli olağanüstü kurultay çağrılarını reddetti ve konu son olarak mahkemeye taşındı.

Bahçeli de muhalifler de kararlı

MHP içinde yaşanan son büyük gelişme ise geçen hafta Genel Başkan Yardımcısı Ümit Özdağ'ın istifası oldu. Yanında MHP'nin önde gelen isimlerinde Yusuf Halaçoğlu ve Özcan Yeniçeri de vardı. Devlet Bahçeli, Kurultay tarihi olarak 2018'i işaret etse ve daha öncesinde bir olağanüstü kurultayın mümkün olmadığını söylese de muhalifler kurultay taleplerinden vazgeçmiyor. MHP'yi yakından takip eden analistler ve yönetim ise bu konuda farklı noktaları vurguluyor.

BBC Türkçe'den Rengin Arslan’ın sorularını cevaplayan Yeniçağ Gazetesi yazarı Arslan Bulut, öncelikle kurultay taleplerinin çıkış noktasının ne olduğunu yanıtlıyor.

“Üç yıl değil üç ay bekleyemez”

Bulut partinin tabanında ve il teşkilatlarında genç ve dinamik bir ekip olduğunu vurgulayarak "Partinin yönetiminin vasat ve vasatın altındaki tutumu ve yanlış politik tercihleri insanları küstürüyor ve insanlarda bu kadar yanlışı yapan yöneticilere karşı bir tepki ve partiden de bir soğuma oluyor" dedi.

Bulut, değişim isteyenlerin taleplerinin acil olduğunu belirterek şöyle devam etti: "Üç yıl değil üç ay bile bekleyemez. Bu çağrıyı yapan delegeler Mayıs'ta yapmak istiyor Kurultay’ı."

Kurultay talebinin "Bir Bahçeli sorunu" olmadığını belirten Bulut meselenin MHP'yi "kurtarma" olduğunu savunuyor.

Bulut, "MHP tabanı daha sağlıklı, daha genç, daha atak bir yönetim oluşturmak istiyor. Bu da demokratik bir taleptir. Bu yerine getirilirse, o zaman MHP hem kendisini kurtarır hem de badirelerin içinden çıkarılması için bir görev üstlenebilir" diyor.

“Bu bir gelecek kuşatması”

MHP'yi yakından takip eden isimlerden Doç. Dr. Kürşad Zorlu, değişimin beklentisinin köklü olduğu inancında. Zorlu, "MHP’nin tabanındaki değişim beklentisinin öyle kolay ortadan kaldırılamayacağını altını çizerek vurgulamak isterim. Bu bir değişimden öte bir gelecek kuşatması" diyor.

Zorlu, kurultay için imzaların verildiği il ve ilçelerde yeni yönetimler kurulmasına dikkat çekiyor ve MHP'nin içinde yaşadığı tartışmaların geniş kesimlerce takip edildiğini ve yakında gerçekleşebilecek bir referandum veya seçim sürecinde MHP’ye oy vermek davranışlarını etkileyeceğini gözlemliyor.

Zorlu, "Bunların hepsi, tabanda ayrışmayı bölünmeyi tetikleyen ve belki de feshedilen illerde MHP’yi destekleyenlerin oy verme davranışını da olumsuz etkileyebilecek bir süreci de içinde barındırıyor" diyor.

“Ev içeriden ve dışarıdan taşlanıyor”

MHP, 1 Kasım seçimlerinden sonra en az 12 il teşkilatında ve aralarında İstanbul Fatih ilçesinin de bulunduğu bazı ilçelerde görev değişimine gitti. Zorlu, MHP'nin şu an içinden geçtiği durumu bir evin "içeriden ve dışarıdan camlarının taşlanmasına" benzetiyor ve "Ama cam kırılınca gelen kasırgadan herkes etkileneceğini sağduyulu herkes görebilmek durumundadır" diyor.

Peki bundan çıkış nasıl mümkün olabilir?

Zorlu bu soruyu Bahçeli'yi işaret ederek yanıtlıyor: "Birincisi bu ayrışma ve bölünme sürecini kısa vadede sonlandırabilecek en önemli isim Sayın Bahçeli. Ben inanıyorum ki, bu kongreyi uygun bir tarihte toplama kararı almış olsa idi, eleştiriler ve değişim beklentisi sağlıklı bir sorgulama süreci ile herkesi tartıya çıkaracaktı. Üzülerek ifade etmek isterim ki gelinen noktada kongre, demokrasi ve gelecek sorunsalı Sayın Bahçeli ile özdeşleştirilmiş durumda."

“Asıl Biz Bahçeli’yi bırakmak istemiyoruz”

MHP Genel Başkan Yardımcısı Semih Yalçın ise partinin Merkez Yürütme Kurulu’nda belirlenen Kurultay tarihlerinin değişmesinin söz konusu olmadığını belirtiyor.

Yalçın, "MHP'nin yol haritası şu anda bu. Bu yol haritasını açıklamalar bozmaz. Bu bir parti kararıdır" diyor.

Mahkeme sürecini hatırlattığımız Yalçın, mahkeme sürecinin uzun sürmesini beklediklerini, ve sonucu görmeden yorum yapmak istemediğini belirtiyor.

Kurultay ve liderlik tartışmaları arasında Devlet Bahçeli'ye yönelik koltukta kalmak istediği yönünde eleştirileri hatırlattığım Yalçın, "Asıl biz Devlet Bahçeli'yi bırakmak istemiyoruz. Çok aleni söylüyorum size. Biz derken kimiz? Onun ekibiyiz, onun dava arkadaşlarıyız, onun yol arkadaşlarıyız. Biz ondan vazgeçmiyoruz. Herkes bunu böyle bilsin" diyerek yanıt veriyor.

Yalçın, tabanda bir ayrışmanın söz konusu olmadığını, farklı görüşlerin olmasının ise her siyasi parti için tabi olduğunu belirtiyor.

Kurultay talebinde bulunanların bir kısmının 1 Kasım seçimlerindeki başarısızlıkların masaya yatırılması talebini hatırlattığımız Yalçın'a bu konuda partinin bir çalışması olup olmadığını sorduğumda, "Elbette var" yanıtını veriyor.

Yalçın partinin Araştırma Geliştirme bölümlerinin "bu hususları tek tek değerlendirdiğini" belirterek ekliyor: "Hâlâ bunun üzerinde raporlar hazırlamak suretiyle 1 Kasım sonuçlarını dikkate alarak bir yol haritası çizme, bunu bir öneri olarak MYK’ya getirmeye gayret ediyor şu anda."

Devlet Bahçeli verdiği kararları değiştirmeyen bir lider olarak biliniyor. Muhalifler ise bu kez uzun soluklu bir girişim başlatmış gibi görünüyor. Meral Akşener Denizli'den başlayarak il ve ilçe örgütlerini ziyaret etmeye geçen hafta başladı ve kurultay taleplerinden vazgeçmediklerini gür bir sesle tekrar etti.

1997 yılından bu yana partisinin başında olan Devlet Bahçeli'ye yönelik en geniş muhalefetin ise teşkilatlar üzerindeki etkisinin ne olacağı MHP’de yakın geleceği görmek isteyenlerin yakından takip ettiği konu olmaya devam edecek.

Ne olmuştu?

3 Mart 2015: MHP en son olağan kurultayı 11. Olağan Kongre'yi yaptı.

30 Kasım 2015: 1 Kasım seçimlerinde MHP'den milletvekili adayı gösterilmeyen Meral Akşener, olağanüstü kurultay çağrısı yaptı.

10 Ocak 2016: Milliyetçi Hareket Partisi (MHP) Genel Başkanı Devlet Bahçeli, partisinin kongresinin 18 Mart 2018'de yapılacağını söyledi.

15 Ocak 2016: 547 delegenin kurultay çağrısıyla topladığı imza MHP Genel Merkezi'ne teslim edildi.

5 Şubat 2016: Muhaliflerin avukatları "Kurultay Çağrı Heyeti" oluşturularak, partinin olağanüstü kurultaya götürülmesi talebiyle Ankara 12. Sulh Hukuk Mahkemesinde dava açtı.

12 Şubat 2016: Davanın hazırlık tutanağı Genel Merkeze ulaştı.

17 Şubat 2016: Parti yönetimi imzalarla ilgili açılan davada karar vermek için Ankara 2. Sulh ceza mahkemesinden süre istedi.

24 Şubat 2016: Genel Başkan Yardımcısı Ümit Özdağ istifa etti.

25 Şubat 2016: Meral Akşener görevden alınan parti yönetimine destek vermek için Denizli’ye gitti.