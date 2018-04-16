İstifadan zirveye doğru "Kocaman" çıkış

Aykut Kocaman, görevi bırakmanın eşiğinden döndügü 12. hafta itibariyle son 18 haftada 40 puan topladı ve bu süreci lider tamamladı

Uğur DEMİRKIRDI, İSTANBUL,(DHA)

Spor Toto Süper Lig\'in 11\'inci haftasında Osmanlıspor ile deplasmanda 1-1 berabere kalan Fenerbahçe\'de teknik direktör Aykut Kocaman, yaptığı basın toplantısındaki ifadeleri ayrılık açıklamaları olarak algılanmıştı. 3 günlük gizemli günlerin ardından kulübü ile yoluna devam eden Kocaman, o günden bugüne 18 haftada topladığı 40 puanla lider durumda bulunuyor.

Süper Lig\'in 11\'inci haftasında Osmanlıspor deplasmanına çıkan ve karşılaşmadan 1-1\'lik sonuçla ayrılan Fenerbahçe bu süreçte 4 galibiyet alırken, 5 beraberlik ve 2 mağlubiyetle 17 puanı hanesine yazdırabildi ve 7\'nci sırada yer aldı.

Osmanlıspor maçının ardından yapılan basın toplantısı sonrasında takımdan ayrı bir şekilde İstanbul\'a dönen Aykut Kocaman, maçtan sonra yaptığı, \"Doğru olan şey, doğru zamanda doğru şeyi yapabilmek\" açıklamasıyla ayrılık sinyali vermişti. 3 günlük izinin ardından Kulübüyle yola devam kararı alan Kocaman, 12\'nci hafta itibari ile 18 haftada 40 puan topladı ve bu süreci lider tamamladı. Kocaman\'ın Demir Grup Sivasspor maçıyla başlayan yüksek performansında Fenerbahçe 12 galibiyet aldı. 4 maçtan berabere ayrılan sarı lacivertliler sadece 2 maçtan puan çıkaramadı.

Ayrıca Fenerbahçe, oynadığı son 18 karşılaşmanın 9\'unda kalesini gole kapattı.

EN AZ PUAN TOPLAYAN GALATASARAY OLDU

Süper Lig\'in 29\'uncu haftası itibari ile şu an ligde lider konumda bulunan Galatasaray, bu dönemi 11 galibiyet, 1 beraberlik ve 6 mağlubiyetle tamamlarken 34 puan topladı ve ilk 4 takım arasında en az puan toplayan ekip oldu.

Son iki sezonun şampiyonu Beşiktaş, 12\'nci haftayla başlayan periyodu 38 puanla kapattı. Siyah beyazlı ekip 11 galibiyet, 5 beraberlik ve 2 mağlubiyet elde etti.

Şampiyonluk yarışının sürpriz takımı Medipol Başakşehir ise diğer takımlar gibi 11 galibiyetle geçtiği bu süreçte, 3 beraberlik ve 4 mağlubiyet alırken hanesine 36 puan ekledi.

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