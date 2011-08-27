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Yaşam

İstifadan sonra ilk kez görüntülendi

Apple'dan istifa eden Steve Jobs yorgun ve bitkin gözüküyor.

27 Ağustos 2011 03:00

T24 - Apple'dan istifa eden Steve Jobs yorgun ve bitkin gözüküyor.
 

Amerikan elektronik devi Apple'ın kurucusu Steve Jobs, CEO'luk görevinden ayrılmasının ardından ilk kez dün görüntülendi.


Jobs, "Her zaman, bir gün görevimi yapamaz ve beklentileri karşılayamaz hale gelirsem bunu size ilk ben bildireceğimi söyledim. Maalesef o gün geldi" diyerek artık görevini yapamayacak kadar hasta olduğunu ifade etmişti.


2004 yılında kanser teşhisi konulan Jobs'ın, aynı yıl geçirdiği ameliyatla pankreasından bir tümör alınmıştı. Jobs 2008 sonundan 2009 yılı ortasına kadar izne ayrılarak karaciğer nakli ameliyatı geçirmişti.

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