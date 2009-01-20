İstifacı başkanlara AKP’den misilleme

Başbakan Erdoğan, partisinden istifa ederek, başka partilerden aday olmaya çalışan belediye başkanlarına “misilleme” yapmaya hazırlanıyor. AKP, 31 Aralık tarihine kadar partiye adaylık müracaatı yaptıktan sonra CHP, SP ve DP’ye geçen isimler için YSK’ya itirazda bulunacak.



Bu kişilerin AKP dışından aday olmasının önüne geçilmeye çalışılacak. Bursa Büyükşehir Belediye Başkanı Hikmet Şahin, Şanlıurfa Belediye Başkanı Ahmet Eşref Fakıbaba ve Kars Belediye Başkanı Naif Alibeyoğlu AKP’den istifa etmişti. Şahin DP’ye, Fakıbaba SP’ye ve Alibeyoğlu ise CHP’ye katıldı.



‘İtiraz edeceğiz’



AKP’den istifa eden isimler arasında yer alan Kars Belediye Başkanı Naif Alibeyoğlu, aday yapılmayacağını öğrenince, AKP’den dilekçesini geri almıştı. Şahin ve Fakıbaba’nın adaylık dilekçesi ise AKP’de duruyor. AKP, bu müracaatlarını YSK’ya gönderecek. AKP Seçim Koordinasyon Merkezi Başkanı ve İstanbul Milletvekili Mustafa Ataş, AKP’den adaylık başvurusu olmasına rağmen istifa ederek muhalefet partilerinden aday olmaya çalışan isimlerle ilgili “Yüksek Seçim Kurulu’na itiraz edeceğiz” dedi.



2004’teki CHP örneği



AKP, 2004 seçimlerinde yaşanan bir itirazı örnek alıyor. İzmir Konak Belediye Başkan adaylığı için CHP’ye müracaat eden Ahmet Sarışın, partisi tarafından aday yapılmayınca istifa ederek SHP’den aday oldu. Bunun üzerine CHP, YSK’ya itiraz etti ve adaylığını engelledi.



İsmi açıklanmadı



Başbakan Erdoğan’ın, Cuma günü Ankara’da açıkladığı isimler arasında yer alan Yalova Belediye Başkanı Barbaros Binicioğlu’nun adaylığı yeniden değerlendirilecek. VATAN’ın edindiği bilgiye göre Binicioğlu’nun yeniden aday yapılmaması düşünülüyor. AKP, aday olarak çağırdığı bir ismi ise son dakikada çizdi.

