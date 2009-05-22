İstifa nakilleri durdurdu

Ege Üniversitesi Hastanesi'nde karaciğer ekibinden Doç. Dr. Murat Kılıç üniversiteden ve memuriyetten istifa ettiği için nakiller yapılamıyor.



Canlıdan karaciğer nakillerinde Avrupa'nın birinci, dünyanın ilk üç merkezinden biri olan Ege Üniversitesi Hastanesi Organ Nakli Merkezi ikinci kez büyük bir darbe yedi. Prof. Dr. Yaman Tokat- Prof. Dr. Yıldıray Yüzer'in İstanbul'a transferinin ardından bayrağı devralan Doç. Dr. Murat Kılıç üniversiteden ve memuriyetten istifa etti. Önümüzdeki hafta içinde karaciğer ekibinden Doç. Dr. Murat Zeytunlu'nun da istifa edeceği belirtilirken, ikilinin İzmir'de Kent Hastanesi'nde karaciğer nakillerini başlatacakları kaydedildi. Profesör kadrosu verilmediği için iki doçentin istifa ettiği öğrenilirken, hastanede karaciğer nakilleri durdu.



Ege Üniversitesi'nin gurur tablosu olan, daha birkaç ay önce Azerbaycan'a giderek orada canlıdan karaciğer naklini başlatan, çeşitli ülkelerden başvuran yabancı hasta sayıları sürekli olarak artarken, birkaç aylık bebeklere de başarıyla nakil gerçekleştiren Karaciğer Nakil Grubu'nun istifa kararı şaşkınlık yarattı. Daha önce de transfer teklifi aldıkları bilinen ekipten ilk istifa eden Doç. Dr. Murat Kılıç oldu. Kılıç'ın bu hafta başı istifasını Dekan Prof. Dr. Serhat Bor'a verdiği öğrenilirken, ekibin ikinci adamı Doç. Dr. Murat Zeytunlu'nun izinde olduğu, önümüzdeki hafta istifasını vereceği belirtildi. Ekipte yer alan plastik cerrah Prof. Dr. Mehmet Alper'in de emekliliğini isteyeceği ve nakil grubunun toplu halde Özel Kent Hastanesi'ne geçeceği kaydedildi.



Karaciğer Nakil Grubu'nun transferiyle hastanede karaciğer nakilleri durdu. Organ nakillerinde yetkinin hekime verilmesi nedeniyle Ege Üniversitesi Tıp Fakültesi Hastanesi'nin karaciğer nakillerini tekrar başlatabilmesi için yeni bir hekimle Sağlık Bakanlığı'na başvurup izin alması gerekiyor. Kılıç'ın yerine aynı merkezde yaptığı pankreas nakilleriyle tanınan Prof. Dr. Ahmet Çoker'in getirileceği söyleniyor.



İstifalarda birçok neden gösteriliyor



Öte yandan ekibin üniversiteden ayrılma konusundaki gerekçelerinin birden çok olduğu, tek somut bir gerekçeye dayanmadığı belirtildi. Profesörlük kadrosu, tam gün yasası, YÖK'ün gelişmekte olan üniversitelere öğretim üyesi rotasyonu, geleceğin kamuda mı özel sağlık sektöründe mi olacağı, özel hastanelerin daha iyi çalışma ve ekonomik koşullar sunması gibi nedenler istifa gerekçeleri olarak sıralandı. Bir hekim, ``Bu ekip transplantasyon stratejisini özel sektör üzerine kurdu. Hepsi birden bir neden'' dedi.



İstifasının gerekçeleri konusunda konuşmak istemeyen Doç. Dr. Kılıç, ``Şu an hiçbir şey diyemem'' dedi. Organ Nakli Koordinatörü Opr. Dr. Ata Bozoklar ise Dekanlık adına yaptığı açıklamada; ``Üniversitelerin görevi iyi ekipler yetiştirmek ve onları sağlık sektörüne hediye etmektir. Transplantasyon adına da Ege Üniversitesi bu misyonunu başarıyla sürdürüyor. Üniversitemizde yetişip Türkiye'nin değişik yerlerinde nakil programlarını yürüten hekimlerimiz var. Bunlar ne ilk ne son olacak. Başarılarını sürdüreceklerine inanıyorum. Karaciğer nakillerine yeniden başlamak için onayı bekliyoruz'' şeklinde konuştu.



EÜ Rektörü Prof. Dr. Candeğer Yılmaz ise, ``Bana ulaşan bir şey yok. Sadece duydum. Böyle düşünceleri olduğunu. Belki Dekanlık düzeyindedir. Bana dekanlıktan da iletilen resmi bir şey yok'' dedi. (DHA)

