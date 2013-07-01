İnce istifa iddialarına yalanladı: Bunlar masaldır

Cumhuriyet Halk Partisi (CHP) Grup Başkanvekili Muharrem İnce, partisinin Çiftlikköy ilçe teşkilatı tarafından Yalova-İzmit karayolundaki bir otelde düzenlenen yemeğe katıldı. Basında istifa edeceğine yönelik iddialar çıktığını hatırlatan İnce, “Bir internet sitesi benim Kamer Genç’le birlikte istifa edeceğimi yazmış. Bunlar masaldır. Basında çıkan haberlere itibar etmeyin. Toplumda siyasette öne çıktığınız zaman, sert laflar söylediğiniz zaman, toplumun vicdanında kabul gördüğünüz zaman düşmanınız çok olur ama bunlar Muharrem İnce için vız gelir tırıs gider” diye konuştu.

İnsanlar maniple ediliyor

Türkiye’de bilgi kirliliğinin olduğunu savunan İnce, “Yandaş bir medya var. Bu yandaş medya her türlü haberi çarpıtarak yayınlıyor. İnsanları maniple ediyor. Toplumu yönlendirmek istiyor. Toplumu yanlış yönlere doğru kanalize ediyor. Bunlara karşı uyanık olalım” ifadelerini kullandı. Siyasi partilerin bir elin parmakları gibi olduğunu söyleyen İnce, “Kimi başparmaktır, kimi işaret, kimi serçe, kimi yüzük parmağıdır ama bu AKP, bu toprakların yapısı değildir. Bu AKP yandan çıkmış altıncı parmak gibidir. Bunlar farklı. Bunları sandıkta yenmemiz lazım” dedi.

Kimse camide içki içmez

İnce Taksim Gezi Parkı olaylarında Dolmabahçe’deki “Bezmi Alem Camii’nde içki içildiği iddiasıyla ilgili şu değerlendirmelerde bulundu: “Hepimiz biliriz ki bu ülkenin Alevisi, Sünnisi, Şafiisi, Ateisti, namaz kılanı, kılmayanı hiç fark etmez. Bu topraklarda yüzlerce yıldır herkes camiye saygı duymuştur. Hiç kimse camide böyle bir iş yapmaz. Bunu herkes bilir. Ancak bir meczup olursa onu bilemem ben. İmam diyor ki “Ben camide içildiğini, içeni görmedim.” Vay sen misin bunu diyen, imama 6 saat terörle mücadelede sorgulama yapıyorlar. İmam diyor ki “Ben Müslümanım yalan söyleyemem.” Şimdi iki korku var. Bir yanda Allah korkusu, öbür yanda Tayyip korkusu. İmamda Allah korkusu ağır bastı. Şimdi AKP’lilere sesleniyorum: İnşallah sizde de Allah korkusu ağır basar, o partiyi terk eder gidersiniz.”