T24 LogoT24 Logo
Politika

İnce istifa iddialarına yalanladı: Bunlar masaldır

Basında yer alan istifa edeceği yönündeki haberleri yalanlayan CHP Grup Başkanvekili Muharrem İnce, 'Bunlar masaldır. Bunlar Muharrem İnce için vız gelir tırıs gider' dedi

01 Temmuz 2013 14:42

Cumhuriyet Halk Partisi (CHP) Grup Başkanvekili Muharrem İnce, partisinin Çiftlikköy ilçe teşkilatı tarafından Yalova-İzmit karayolundaki bir otelde düzenlenen yemeğe katıldı. Basında istifa edeceğine yönelik iddialar çıktığını hatırlatan İnce, “Bir internet sitesi benim Kamer Genç’le birlikte istifa edeceğimi yazmış. Bunlar masaldır. Basında çıkan haberlere itibar etmeyin. Toplumda siyasette öne çıktığınız zaman, sert laflar söylediğiniz zaman, toplumun vicdanında kabul gördüğünüz zaman düşmanınız çok olur ama bunlar Muharrem İnce için vız gelir tırıs gider” diye konuştu.

 

İnsanlar maniple ediliyor

 

Türkiye’de bilgi kirliliğinin olduğunu savunan İnce, “Yandaş bir medya var. Bu yandaş medya her türlü haberi çarpıtarak yayınlıyor. İnsanları maniple ediyor. Toplumu yönlendirmek istiyor. Toplumu yanlış yönlere doğru kanalize ediyor. Bunlara karşı uyanık olalım” ifadelerini kullandı. Siyasi partilerin bir elin parmakları gibi olduğunu söyleyen İnce, “Kimi başparmaktır, kimi işaret, kimi serçe, kimi yüzük parmağıdır ama bu AKP, bu toprakların yapısı değildir. Bu AKP yandan çıkmış altıncı parmak gibidir. Bunlar farklı. Bunları sandıkta yenmemiz lazım” dedi.

 

Kimse camide içki içmez

 

İnce Taksim Gezi Parkı olaylarında Dolmabahçe’deki “Bezmi Alem Camii’nde içki içildiği iddiasıyla ilgili şu değerlendirmelerde bulundu: “Hepimiz biliriz ki bu ülkenin Alevisi, Sünnisi, Şafiisi, Ateisti, namaz kılanı, kılmayanı hiç fark etmez. Bu topraklarda yüzlerce yıldır herkes camiye saygı duymuştur. Hiç kimse camide böyle bir iş yapmaz. Bunu herkes bilir. Ancak bir meczup olursa onu bilemem ben. İmam diyor ki “Ben camide içildiğini, içeni görmedim.” Vay sen misin bunu diyen, imama 6 saat terörle mücadelede sorgulama yapıyorlar. İmam diyor ki “Ben Müslümanım yalan söyleyemem.” Şimdi iki korku var. Bir yanda Allah korkusu, öbür yanda Tayyip korkusu. İmamda Allah korkusu ağır bastı. Şimdi AKP’lilere sesleniyorum: İnşallah sizde de Allah korkusu ağır basar, o partiyi terk eder gidersiniz.”

ETİKETLER

muharrem incechpistifakemal kılıçdaroğlu

İlgi Gören VideolarTüm Videolar

Libya tezkeresi Türk-Rus ilişkilerini nasıl etkiler?...

"Babacan da Acemoğlu da 'demokrasi olmadan ekonomi düzelmez' diyor"...

Türkiye ve dünya gündeminde neler oldu? İşte Bir Bakışta Bugün...

'Erik Dalı Gevrektir' mahkemelik oldu...

Beylikdüzü'nde kuaför salonuna silahlı saldırı...

İlgi Gören HaberlerTüm Haberler

Irak'taki ABD hedeflerine peş peşe saldırılar...

İran'ın Ankara Büyükelçiliği: Erdoğan Ruhani'ye, "Şehit Süleymani'nin yokluğu derinden üzüyor"...

Trump: Bize saldırı olursa İran'da 52 hedef belirledik, çok sert...

İstanbul Barosu Başkanı Durakoğlu: 2024 yılında 220 bin avukat olacak,...

MEB, Hizbullah’a yakın vakfın okullarda sınav düzenlemesine izin verdi; çok...

T24 Logo

© Tüm hakları saklıdır.

Yazarlar

Kategoriler

      T24