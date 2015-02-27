İstifa iddiaları doların ateşini yükseltti, 2.50'nin üzerine çıktı

Dolar/TL ABD Merkez Bankası'nın (Fed) faiz artışlarına tahminlerden erken başlayabileceğini gösteren ABD verisi ve Merkez Bankası (TCMB) ve ekonomi yönetiminin geleceğine ilişkin endişelerle güne 2.50'nin üzerinde başladı.

Başbakan Yardımcısı Ali Babacan ve TCMB Başkanı Erdem Başçı'nın istifa ettiği iddialarının Başbakanlık tarafından yalanlanması dün endişeleri kısmen de olsa azaltsa da tamamen ortadan kaldırmadı.

Bankacılar TL'nin küresel piyasaların olumsuz olduğu dönemlerde daha da çok baskı altında kaldığını bunun da başta koridorun üst bandı olmak üzere faiz indirimleri ve indirimlerin arkasından Cumhurbaşkanı Tayyip Erdoğan'dan gelen eleştirilerden kaynaklandığını belirttiler.

"Hem dış kaynaklı riskler hem de içerideki gürültü, dolar/TL kurunu yeniden keşfedilmemiş sulara sürüklüyor" diyen HSBC Hazine Grup Başkanı Fatih Keresteci, "Bu söylemimiz kurun 2.5155 seviyesindeki tarihi zirveye gitmeyeceği yönünde algılanmamalı. Hem dış hem de iç kaynaklı risklerden ötürü daha yukarılar ne yazık ki ihtimal dahilinde bulunuyor" dedi.

Dün güne 2.49'lu seviyelerde başlayan ancak istifa iddialarının reddedilmesiyle 2.4755'e kadar gerileyen dolar/TL ABD verisi ardından kademeli olarak 2.50'nin üzerine çıktı.

Gece saatlerinde 2.5065'e kadar yükselen dolar/TL TSİ 0846'da 2.5020/2.5050 seviyesindeydi. Aynı saatte sepet bazında TL 2.6531/2.6567, euro/TL 2.8042/2.8075 seviyesindeydi.

Dün açıklanan ABD enflasyon ve dayanıklı mal siparişleri ve San Francisco Fed Başkanı John Williams and St. Louis Fed Başkanı James Bullard'ın açıklamaları da ABD'nin sıfıra yakın faiz politikasının bazı işlemcilerin beklediğinden daha erken sonlandırabileceğini gösterdi.

Dolar karşısında 1.1184 ile bir ayın en düşük seviyesini gören euro ise bugün son olarak yüzde 0.1 değer kazandı ve 1.1212 seviyesinde yer aldı.

Bugün iç piyasada başta siyasilerin başta ekonomi yönetimi olmak üzere açıklamaları takip edilecek. Bir diğer taraftan ise Ocak ayına ilişkin dış ticaret verileri ve Hazine'nin önümüzdeki üç aya ilişkin borçlanma stratejisi takip edilecek. Ocak'ta dış ticaret açığının 4.6 milyar dolar olması bekleniyor.

Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın bugün saat 13: 30'daki valiler toplantısı kapsamında verilecek öğle yemeğinde konuşması bekliyor.

Dış piyasada ise TSİ 1500'de Almanya Şubat ayı öncü enflasyonu, 1530'da ABD son çeyrek öncü GSYH verisi, çekirdek PCE, 1645'te ise Şubat ayı Chicago PMI 1700'da Şubat ayı ABD Michigan tüketici güven endeksi ve Ocak ayı ABD bekleyen konut satışları izlenecek.ABD verilerinin ülke ekonomisindeki daha da güçlendiğini işaret etmesi halinde dolardaki değer kazancı daha da sürebilir. Veriler bu kapsamda yakından izlenecek.

Tahvil/bono piyasasında ise, iki yıllık gösterge olan 16 Kasım 2016 itfalı tahvil, dün spot kapanışta yüzde 8.34 seviyesinden gerçekleşirken valörde son işlem yüzde 8.48 oldu. 24 Temmuz 2024 itfalı 10 yıllık gösterge tahvilde dün spot kapanışta ortalama bileşik faiz yüzde 7.21 seviyesinden gerçekleşirken valörde son işlem yüzde 7.35 oldu.