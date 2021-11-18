İstifa etmediği için saldırıya uğrayan Türk Eğitim Sen Samsun Şube Başkanı Kuruoğlu, istifa etti

Türk Eğitim Sen Samsun Şube Başkanı Levent Kuruoğlu, sendika kongresinde yeniden aday olduğu için bir grubun saldırısına uğradı. Saldırı sonrası Kuruoğlu, görevinden istifa ettiğini açıkladı.

MHP’ye yakınlığıyla bilinen Türk Eğitim Sen Samsun Şube Başkanı Levent Kuruoğlu, 14 Kasım Pazar günkü kongre öncesinde bir grup tarafından tekme tokat saldırıya uğradı.

Sözcü'nün haberine göre, istifa etmesi için uygulanan baskılara direnen ve yeniden başkan adayı olan Kuruoğlu bir açıklama yaparak sendikadan istifa ettiğini açıkladı. Kuruoğlu'nun yaptığı açıklama şöyle:

"137 şube delegesinin 100'ü kongreye gelmeme kararı almıştır"

"Türk Eğitim Sen, son dönemde hâkim politik tavrın etkisiyle alın teri davasından uzaklaştığı görüntüsü, üyelerimizin bir çoğunda tepkiye sebep olmuştur. Zaman içinde ise politik iklimin tesiriyle şubeleri dizayn etmek üzere çalışmalar yapılmaya başlanmıştır.

Bu süreç, hayatları boyunca kendi kabiliyetleri ve üye takdiri ile seçim kazanamayacak grupların, fitneyle başka yapılardan destek alarak sendika yöneticisi olma heveslerini kabartmıştır. Türk Eğitim Sen Samsun 1 No’lu Şubenin 7. Olağan kongresi öncesinde seçilecek şube başkanı ve yönetim kurulu üyelerinin dizayn edilme çabaları, şubemizin üyeleri arasında gerginliğe sebep olmuştur. Baskıların artması üzerine 137 şube delegesinin 100'ü kongreye gelmeme kararını yönetime bildirmiştir.

"Genel merkez sessiz kaldı"

Sadece kendi belirledikleri kişilerin yönetici olmasını isteyenler ve böyle bir yönetim anlayışını kabul ederek sendika yöneticisi olmaya çalışanlar hayatları boyunca yaptıklarının kara lekesini taşıyacaklardır.

Sendikal anlayışımızda ortaya çıkan kırılmalar, demokratik yollarla seçimlerin bir çok şubede yapılamaması ve yaşananlar karşısında sendika genel merkezimizin sessizliği sebebiyle Türk Eğitim- Sen Samsun 1 No’lu Şube Başkanlığından ve Türk Eğitim Sen üyeliğinden istifa ediyorum."