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Yaşam

'İstifa ediyorum, anlaşıldı mı?'

Erzurum Emniyet Müdürlüğünde görevli bir polis memuru, görevinden istifa ettiğini polis telsizinden anons etti.

05 Mayıs 2011 03:00

T24 - Erzurum Emniyet Müdürlüğünde görevli bir polis memuru, görevinden istifa ettiğini polis telsizinden anons etti. Konuşması sonrası 'Anlaşıldı mı tamam mı?' diye de sordu.

Edinilen bilgiye göre, İl Emniyet Müdürlüğünde görevli bir polis memuru, telsizden olumsuz koşullarda çalıştığını iddia ederek, fazla mesai yapmak zorunda kaldığını savundu.

Akşam saatlerinde telsizinden yeniden anons yapan polis memuru, ''Benim durumum İçişleri Bakanlığı tarafından uygun görülmemiş. Ben de bu şartlarda çalışmak istemiyorum. Görevimden istifa ediyorum. İstifa dilekçemi yarın personel şube müdürlüğüne, silahım ve kimliğimle birlikte teslim edeceğim. Kimse zahmet etmesin. Ayrıca bu tür durumlar herkesin başına gelebilir. Ondan sonra da bütün teşkilatımız daha dikkatli ve duyarlı bulunsunlar'' diye anons yaptı.

Telsizden başka anonsların geçmesi üzerine söz konusu polis memuru kod numarası okuyarak ''...merkez benim konum anlaşıldı mı, tamam mı?'' diye sordu.

Haber merkezinin, ''Doğrudur efendim anlaşıldı'' anonsu üzerine polis memuru, ''Tamam, herkese hayırlı akşamlar arkadaşlar'' diye sözlerini tamamladı.


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