'İstifa ederse daha şık olur'

Elebaşıları Türkiye'de

Hükümetin Fener manevrası

TBMM Başkanı Köksal Toptan, Almanya'da dün sonuçlandırılan Deniz Feneri davası ile ilgili olarak verilen kararı, Türkiye'nin görmezden gelemeyeceğini söyledi.Toptan, CNN TÜRK Televizyonunda Ankara Temsilcisi Yavuz Oğhan'ın sorularını yanıtladı. Deniz Feneri davasının Türkiye'ye yansılamalarını değerlendiren Toptan, ''Dün verilen bu kararı, Türkiye görmezlikten gelemez. Zaten bir başvuru üzerine Cumhuriyet başsavcılarının konu ile ilgili çalışmayı başlattıklarını biliyoruz'' dedi.TBMM Başkanı Toptan, konunun hızlandırılması gerektiğini belirterek, şöyle devam etti:''Çünkü, bu tür olaylarda, gelişmelerde, ilgili kurum neresi ise bu yargı olabilir, yasama olabilir, idare olabilir, ilgilisi kim ise süratle hareket etmez ve süratle sonuçlandırmaz ise işte o zaman siyaset kurumu içerisinde yoğun tartışmalar yapılıyor ve yargı, yahut o işi götürmekte ve yürütmekte olan birim, işini tam anlamıyla gerçekleştiremiyor. O bakımdan dünkü kararın sonunda bizim savcılarımız da süratle olaya el koyup, süratle sonuçlandırmak için gereken herşeyi yapmalıdır.'Hiç bir şey olmadı, oradaki karar orada kaldı. Türkiye'nin bununla ilgisi yok' dememeli, bir çok nedenle dememeli... Bizim din duygularımız kullanıldı, insani değerler kullanıldı ve kötü kullanıldı. Bu kötü kullanım da itiraflara dayalı olarak Alman yargısı tarafından hükme bağlandı. Türkiye'nin çok hassas olduğu bir alandır bu alan. İnsanlarımızın bu tür konulardaki yardım sever duygularını, özelliklerini biliyoruz. O bakımdan, burada yanlış yapanın yanınakar kalmadığının mutlaka Türkiye boyutunda da ortaya çıkarılması gerekiyor.''Toptan, davada ismi geçen RTÜK Başkanı Zahid Akman'ın TBMM tarafından seçildiğinin, bu tür iddialarda ismi geçenlere Meclis'in görevden el çektirmesinin mümkün olup olmadığının sorulması üzerine şöyle konuştu:"TBMM, çok dar alanda olsa bile bazı konularda seçim yapıyor. Ağırlıklı olarak Danıştay üye seçimleri bunların başında geliyor. Son düzenlemeyle RTÜK üyelerini de TBMM seçiyor. Şimdiye kadarki seçimlerde TBMM'nin çok isabetli kararlar verdiğini gördük, hep beraber yaşadık. Aynı şeyin son RTÜK seçiminde de gerçekleştirildiğini düşünüyorum. Ancak, ortaya çıkan son gelişmeler, herkes açısından yeni bir değerlendirme yapma zorunluluğu ortaya çıkaracak gibi görünüyor. Herkes kendi sorumluluğunun idraki içerisinde hareket ederse süreçdaha rahat ve sağlıklı bir şekilde yürür diye düşünüyorum."Köksal Toptan, konuşmasının "Zahid Akman'ın kendisinin görevden ayrılmasının daha şık olacağı" anlamına gelip gelmeyeceği şeklindeki soruya ise "Bizim azletme gibi bir yetkimiz yok. Seçimi yaptıktan sonra seçilmiş kişiyi azledemeyiz. Benim o cümlemin içerisinde her şey var" karşılığını verdi.Türkiye'de Anayasanın çok tartışıldığını vurgulayan Toptan, "Türkiye'nin yeni bir anayasa yapması lazım. Başlangıçtaki temel ilkeleri 1, 2, 3 ve 4. maddeleri koruyan belki bu hükümleri daha da zenginleştiren yeni bir düzenlemeyle ama mutlaka bu hükümleri koruyan birdüzenlemeyle Türkiye'nin daha kısa, daha özgürlükçü, daha demokrat, daha çağdaş anayasa yapması lazım diye düşünüyorum. Ama şu süreçte bunu gerçekleştirmenin zor olduğunu biliyorum. Ama Türkiye yeni bir anayasa yapacaksa elbette anayasa yapımcısı Meclis gerekir. Öyle anlaşılıyor ki bunu yapmak şimdilik mümkün değil.O zaman siyasi partilerin uzlaşmasını sağlamak suretiyle anayasada bir takım değişiklikler yapmak gerekir."