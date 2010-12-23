İstifa eden Tuğamiral Türker Ertürk: 28 Şubat hataydı

T24 - Deniz Harp Okulu Komutanlığı görevinden istifa eden Tuğamiral Türker Ertürk,’’28 Şubat korkunç bir hataydı. Fikirlerini paylaşmasanız da Erbakan antiemperyalisttir, asla işbirlikçi değildir’’ dedi.



Deniz Harp Okulu Komutanlığı görevinden istifa eden Tuğamiral Türker Ertürk,’’28 Şubat korkunç bir hataydı’’ dedi. Ertürk, 28 Şubat döneminin Başbakanı Necmettin Erbakan için ise, ‘’Fikirlerini paylaşmasanız da, kendisi antiemperyalisttir, asla işbirlikçi değildir’’ dedi. Gazeteport'ta yer alan haber şöyle:



Komutanı olduğu Deniz Harp Okulu’na yapılan saldırılar sırasında kendisine sahip çıkılmadığı gerekçesiyle istifa eden ve son YAŞ toplantısında da Tümamiral rütbesine terfi ettirilmeyen Ertürk, Trabzon’da Haber61 adlı siteye yazdığı köşe yazısında Türk Silahlı Kuvvetlerine karşı uzun süredir ve yoğunluğu artarak devam eden bir savaşın halen sürdüğünü savundu.



Ertürk, ‘’ TSK’nin halkın gönlünde kurduğu itibarını yok etmektir’’ dedi ve ‘’TSK’nin antiemperyalist yapısının, ABD’ye karşı olumsuz duygunun, Türk devrimlerine bağlılığın, kırmızı çizgi hassasiyetinin ve Türk ulusuyla arasındaki organik bağının’’ bozulmak istendiğini kaydetti.





28 ŞUBAT VE ERBAKAN



‘’ Biz asla Türk Silahlı Kuvvetleri hata yapmamıştır demiyoruz. Soğuk savaş sırasında olduğu gibi, sonrasında da bir sürü hata yapılmıştır’’ diyen Ertürk, 28 Şubat post modern darbesini de ‘’Korkunç bir hata’’ olarak niteledi ve şunları yazdı:



‘’Özellikle 28 Şubat korkunç bir hatadır. Sayın Necmettin Erbakan’ın fikirlerini paylaşmayabilirsiniz fakat kendisi antiemperyalisttir, işbirlikçi asla değildir. Darbe ne eskiden sorunlarımızın çözümü olmuştur nede bundan sonra olabilir.



Diyelim ki, işbaşında bulunan yönetim, iktidarda bulunduğu her dakika ülkemize zarar vermektedir. Değerlendirmeniz böyle bile olsa, çözüm yine demokrasi olup asla darbe olamaz. Gelecek nesillerimiz, çocuklarımız ve gelecekte de antidemokratik girişimlere bağışıklık kazanmak için sabretmesini bilmek, tüm kurum ve kuralları ile demokrasiye inanmak ve birbirimize karşı hoş görülü olmak zorundayız.





