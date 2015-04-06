İstifa eden TEİAŞ Genel Müdürü: Bana da haber vermeden aşırı risk alınmış

Elektrik kesintileri nedeniyle görevinden istifa eden TEİAŞ Genel Müdürü Kemal Yıldır arızayla ilgili olarak "Tamamen teknik bir arıza, bir kaza oldu. Trafiğe çıktığınızda bir kaza olunca, suç iki taraftadır. Sayın Bakan’ın açıkladığı gibi dört beş tane hat aşırı risk almış. Yük Tevzi’deki arkadaşlar risk almışlar, bana da haber vermeden" dedi.

Merve Erdil’in Hürriyet’te yer alan haberine göre, elektrik kesintileri nedeniyle görevinden istifa eden TEİAŞ Genel Müdürü Kemal Yıldır, kesintilerden bu yana araştırma yapan kadronun da başında yer alıyordu. Yıldır, araştırmaların sonucunun zaten Enerji Bakanı Taner Yıldız tarafından açıklandığını kaydederek, TEİAŞ’a bağlı Yük Tevzi’deki bazı görevlilerin risk aldığını ve yük atma talimatı vermeden sistemde yüklenmeye yol açtıklarını söyledi.

Enerji Bakanı Taner Yıldız, Türkiye genelinde yaşanan elektrik kesintisi nedeniyle TEİAŞ Genel Müdürü Kemal Yıldır'ın görevinden istifa ettiğini ve bazı görevlilerin de açığa alındığını bildirdi.

İstifanın ardından sorularımızı yanıtlayan Kemal Yıldır, araştırmalarını tamamladıklarını ve sonucun sistemin kendi içerisindeki dengesizliğin oluşturduğu arıza olduğunu ve bunun sonucunda sistemin çöktüğünü söyledi.

Yıldır, “Tamamen teknik bir arıza, bir kaza oldu. Trafiğe çıktığınızda bir kaza olunca, suç iki taraftadır. Sayın Bakan’ın açıkladığı gibi dört beş tane hat aşırı risk almış. Yük Tevzi’deki arkadaşlar risk almışlar, bana da haber vermeden” dedi.

Yağışlar nedeniyle özellikle doğudaki barajların dolu olduğuna dikkat çeken Kemal Yıldır, suların çok geldiği dönemde suların oluşturduğu bir potansiyel olduğunu vurguladı. Bu yükün batıya taşındığını ve fiyat açısından HES’lerle rekabet edemeyen batıdaki bazı doğalgaz santrallerinin de üretimi olmadığını anlatan Yıldır, “Piyasa tüm bu dengeleri idare ediyor. Gün öncesinden saatlik olarak bu veriler piyasaya sunuluyor. Arkadaşlar bu fiyatlardan elektriği alırken, yük atma talimatı vermemişler. Hepsi üst üste gelmiş” şeklinde konuştu.