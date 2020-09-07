T24 LogoT24 Logo
Gündem

"İstifa eden sağlıkçıların özelde çalışması engelleniyor"

07 Eylül 2020 09:44

CHP Genel Başkan Yardımcısı ve İstanbul Milletvekili Gamze Akkuş İlgezdi, İktidarın Covid-19 salgını döneminde hak ettiklerini alamayıp istifa etmek zorunda kalan sağlık çalışanlarının özel hastanelerde çalışmalarına engel olmaya çalıştığını belirterek, “Hayatları pahasına pandemi sürecinde hizmet veren hekim ve sağlık çalışanlarına destek yerine neden köstek olunuyor?” dedi.

ETİKETLER

covid-19istifa edenözeldeçalışmasıengelleniyorsağlık çalışnaları
T24 Logo

© Tüm hakları saklıdır.

Yazarlar

Kategoriler

      T24