İstifa eden memura ikramiye müjdesi

Kendi isteğiyle görevinden ayrılan memurların ikramiye alabilmesi için gerekli düzenleme yakında Resmi Gazete’de yayımlanacak. Ancak hak sahipleri ikramiye alabilmek için kararın yayımından 1 yıl sonra yürürlüğe gireceği için bu sürenin dolmasını beklemek zorundalar.



Yayın hayatına yeni başlayan Haber Türk'te bir okur mektubunu yanıtlayan sosyal güvenlik uzmanı Ali Tezel (3.3.2009) konunun detayları hakkında şu bilgileri verdi:



"11.04.1975 tarihinde SSK’lı olarak işe başladım. İki sene sonra devlet memurluğu kadrosuna geçtim. 1990 senesinin sonuna kadar aynı kurumda devlet memuru olarak çalıştım, İkinci çocuğumun doğumundan sonra işten tazminat alamadan ayrılmak zorunda kaldım, daha sonra isteğe bağlı prim ödeyerek emekli oldum. Sorum şu; kamuda çalışıp tazminat almadan ayrılmak zorunda kalanlara, çalıştıkları döneme ait kıdem tazminatının ödeneceği duyumunu aldım, doğru mudur? Ne yapmam lazım?" Nilgün ORAL



5434 sayılı T.C. Emekli Sandığı uygulaması gereğince, memurlar emekli olduklarında (tıpkı işçilerin kıdem tazminatı gibi) ikramiye almaktadır. Bu ikramiyeyi eski adıyla Emekli Sandığı yeni adıyla SGK öder ve memurun en son ayrıldığı kamu kurumuna fatura eder. Yani tıpkı kıdem tazminatı gibi ikramiyeyi de emekli olmadan önce çalışılan en son kamu kurumu ödemekte ama SGK aracılık etmektedir. Emekli Sandığı’ndan ikramiye almak için memuriyetten (kamu görevinden) emekli olmanın yanı sıra en son prim ödenen Kanun’un da 5434 sayılı Kanun olması gerekmektedir.



Çünkü, birden çok sosyal güvenlik kurumuna prim-kesenek ödenmesi durumunda hizmetleri birleştiren, 2829 sayılı kanunun “Emekli İkramiyesi” başlıklı 12 nci maddesinde bulunan “Son defa T.C. Emekli Sandığına tabi görevlerden emekliye ayrılan ve kendilerine bu Kanunun

8 inci maddesi uyarınca birleştirilen hizmet süreleri üzerinden aylık bağlananlara, Emekli Sandığına tabi daire, kuruluş ve ortaklıklarda prim veya kesenek ödemek suretiyle geçen sürelerinin toplamı üzerinden, 5434 sayılı Emekli Sandığı Kanunu hükümlerine göre emekli ikramiyesi ödenir” biçimindeki hüküm buna gerekçe edilmekteydi.



Henüz Resmi Gazete’de çıkmadı



Ancak, bu durumu Anayasa Mahkemesi değiştirmiş ve sizlere müjde getirmiştir. Danıştay 11. Dairesinin 2005/40 Esas sayılı başvurusuyla Anayasa Mahkemesine intikal eden 2829 sayılı Kanun’un ilgili maddesindeki “Son defa T.C. Emekli Sandığı’na tabi görevlerden emekliye ayrılan ve …” ibaresini Anayasa Mahkemesi 05.02.2009 tarihli oturumunda iptal etti. Ancak aynı oturumda iptal hükmün, kararın Resmi Gazete’de yayımlanmasından başlayarak bir yıl sonra yürürlüğe girmesine de karar verildiği için hak sahipleri önce kararın yayımlanmasını, sonra da bir yılın geçmesini bekleyecekler.



Sonuç olarak, sizlerin durumunda olanlar da artık ikramiye alabilecekler ama karar daha Resmi Gazete’de yayınlanmadı. İptalin gazetede yayımlanmasından bir yıl sonrasına kadar Emekli Sandığı kapsamında hizmeti bulunup da son defa SSK, Bağ-Kur, banka sandıkları gibi diğer sosyal güvenlik kurumlarına tabi çalışmasından sonra emekli olanlar Emekli Sandığı kapsamında geçen hizmetleri karşılığında emekli ikramiyesi alabilecekler.



