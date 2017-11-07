İstifa eden Lübnan Başbakanı Hariri, Riyad'dan ayrıldı

Lübnan'ın istifa eden Başbakanı Saad el Hariri'nin Suudi Arabistan'ın başkenti Riyad'dan ayrıldığı, Birleşik Arap Emirlikleri'nin başkenti Abu Dabi'ye gideceği açıklandı.

Açıklama Hariri'nin sahibi olduğu 'Future Tv'den geldi. Televizyon Hariri'nin Riyad'dan ayrıldığını, Abu Dabi'ye giderek Birleşik Arap Emirlikleri (BAE) Veliaht Prensi Muhammed bin Zayed el Nahyan ile görüşeceğini duyurdu.

Sputnik'in haberine göre, Suudi Arabistan merkezli El Arabiya da Hariri'nin kısa süre içinde BAE Veliaht Prensi ile görüşeceğini doğruladı.

Hariri hafta sonu Riyad'da iken istifa ettiğini açıklamıştı. İstifasını ülke dışında yapması Lübnan Başbakanı'nın görevini isteği dışında, zorla bıraktığı yönünde spekülasyonlara neden olmuş, Suudi Arabistan ise iddiaları reddetmişti.

BAE ve Suudi Arabistan bölgede İran karşıtı koalisyonun başını çeken müttefik ülkeler olarak biliniyor.