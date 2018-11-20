İstifa eden Kocamaz için genel merkezden açıklama: MHP'li kalmak Cenab-ı Allah'ın bir lütfudur

MHP'nin büyükşehir için Toroslar Belediye Başkanı Hamit Tuna'yı aday göstermesi üzerine Mersin Belediye Başkanı Burhanettin Kocamaz partisinden istifa etti. Kocamaz istifa açıklamasında, "Hayatımın en zor kararını veriyor ve 50 yıllık içinde bulunduğum MHP’den istifa ediyorum" dedi. MHP Genel Başkan Yardımcısı Sadir Durmaz da Kocamaz'ın açıklamalarına yanıt verdi. Durmaz, "Milliyetçi Hareket Partili kalmak da, Cenab-ı Allah’ın bir lütfudur ve herkese nasip olmaz" dedi.

Mersin Büyükşehir Belediye Başkanı Kocamaz, bugün düzenlediği basın toplantısıyla istifa gerekçeleri hakkında açıklamalarda bulundu.

Toplantıda siyasi hayatıyla ilgili detaylı bilgiler veren Kocamaz, MHP içinde zaman zaman önünün kesilmeye çalışıldığını öne sürdü. Kocamaz, geride kalan dönemlerde istifaya sürüklenmeye çalışıldığını söyledi.

Partisinden istifa eden Kocamaz’a MHP’den tepki geldi. MHP Genel Merkezi'nden yapılan yazılı açıklamada, “Akıl tutulması, büyük bir çelişki ve karşı konulmaz bir 'Ego'nun tezahürü" dendi.

"Vasıfları tartışmalı"

Durmaz imzasıyla yapılan açıklamada şunlar kaydedildi:

Milliyetçi Hareket Partisinden 20 yıl Tarsus, son beş yılda Mersin Büyükşehir Belediye Başkanlığımızı yapan Sayın Burhanettin Kocamaz bugün itibariyle partimizden istifa etmiştir.

Milliyetçi Hareket Partisinin 50 yıllık siyasi mazisinin 25 yılını belediye başkanı olarak yaşamış birinin, bir kez daha aday gösterilmemesi nedeniyle istifa etmesi; esasen kendinde var olduğunu iddia ettiği davaya sadakat, dava adamlığı vb. tüm vasıfları tartışmalı hale getirmiştir.

Bu büyük davanın mensubu olan herkes bilir ki; hiç kimse davamızdan daha değerli, partimizden daha büyük değildir.

Bugün aday gösterilmemesi nedeniyle partimizi ve liderimizin yönetim anlayışını eleştiren Sayın Kocamaz belediye başkanlığının devam ettiği düne kadar bu konularda tek bir eleştiri yapmamış, tam aksine övgüler düzmekten geri durmamıştır.

"Nefsine yenik düştü"

Beş yılı Büyükşehir Belediye Başkanlığı olmak üzere 25 yıl Belediye başkanlığının onurunu yaşamak ve bir kutlu miras olarak geleceğe taşımak yerine nefsine yenik düşmüş, mazisini ve partisini karalamayı tercih etmiştir.

Gideceği yeni partisinde kıymetli olmak ve giderken tabanımızdan oy devşirmek gayretiyle asılsız iddia ve ithamlarda bulunmak 25 yıla yakışmamıştır.

25 yıllık belediye başkanlığı döneminde tüm çalışma arkadaşlarını kendisi tercih etmiş, aynı şekilde partimizin kongre süreçlerinde Genel Başkanlık seçimlerinde farklı tercihlerde bulunmuş birisinin, kendisinin tercihi edilmemesine isyan etmek yerine saygı duymasının daha etik olacağı tartışmasızdır.

Kendisinin kiminle çalışacağına, kiminle yol yürüyeceğine karar verme takdiri bulunacak, ama Milliyetçi Hareket Partisinin Saygıdeğer Genel Başkanı ve Genel merkez yönetiminin böyle bir takdirinin olamayacağını ifade etmek en hafif tabirle akıl tutulması, büyük bir çelişki ve karşı konulmaz bir “Ego”nun tezahürüdür.

"Cenab-ı Allah’ın bir lütfu"

Aday gösterilmemesi nedeniyle partimizden istifa eden sayın Kocamaz kendinde var olduğunu iddia ettiği “siyasi tutarlılığa ve etiğe” son kez uygun davranmalı ve sadece partimizden değil aynı zamanda, ülkücülerin helal oylarıyla seçilmiş olduğu Belediye Başkanlığından da istifa etmelidir.

Son olarak ifade etmek isterim ki: Milliyetçi Hareket Partili olmak da, Milliyetçi Hareket Partili kalmak da, Cenab-ı Allah’ın bir lütfudur ve herkese nasip olmaz.