İspanya onun istifasını konuşuyordu: Piskoposun erotik kitap yazarına aşık olduğu için kiliseden ayrıldığı ortaya çıktı

Geçtiğimiz ay istifa eden İspanyol piskopos Xavier Novell'ın, İspanyol medyasında yer alan haberlere göre, erotik kurgu yazarına aşık olduğu ortaya çıktı.

İspanya Katolik Kilisesi'nde "yükselen yıldız" olarak görülen Novell'ın beklenmedik istifasının ardından, Roma Katolik Kilisesi ayrıntılara girmeden "kişisel nedenleri" gerekçe göstermişti.

Eşcinseller için sözde dönüşüm terapisini destekleyen söylemleriyle sıkça gündeme gelen Xavier Novell, haber sitesi Religion Digital'a göre, "eserlerinde okuyucuyu sadizme, deliliğe, şehvete ve dini inançları sarsmaya davet eden" erotik roman yazarı Silvia Caballol'a aşık oldu.

Haber sitesi, eski piskoposun, Barselona bölgesinde ziraat mühendisi olarak iş aradığını da iddia etti.