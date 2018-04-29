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BBC Türkçe

İstifa eden İngiltere Polis Federasyonu Başkanı: Emniyet reformunu masonlar engelliyor

Ağustos ayında istifa eden ve bugün itibariyle görevi sona eren İngiltere Polis Federasyonu Başkanı Steve White, emniyet teşkilatı içinde etkin olan masonların polis reformunu engellediğini öne sürdü.

29 Nisan 2018 20:30

Ağustos ayında istifa eden ve bugün itibariyle görevi sona eren İngiltere Polis Federasyonu Başkanı Steve White, ülkedeki polis reformunu masonların engellediğini söyledi.

Üç yıl boyunca Federasyon başkanlığı görevini yürüten White, İngiliz Guardian gazetesine yaptığı açıklamada, masonların ülkenin emniyet teşkilatında hâlâ etkili olduklarını düşündüğünü belirtti.

White, masonların, kadınların ve etnik azınlıkların teşkilat içindeki gelişimini engellediğini de öne sürdü.

Masonluk, dünyanın en gizli örgütlenmelerinden.

Bu örgütlenmeyi eleştirenler, mason localarının gizli faaliyet yürüttüğünü ve üyelerinin çıkarlarını, kamunun çıkarlarının önüne koyacak şekilde hareket ettiğini belirtiyor.

Masonlarsa bu eleştiriyi kabul etmiyor ve kamusal hizmetlerle ilgili belli ilkelere sahip olduklarını ve yüksek ahlaki değerlerle hareket ettiklerini söylüyor.

White, polis teşkilatının kimi alanlarında içinde hatırı sayılır oranda masonun bulunduğunu, bunu tuhaf bulduğunu söyledi.

İngiltere Birleşik Büyük Locası'nın sözcüsü Mike Baker ise polislerin localarına üye olmamaları için bir neden bulunmadığını açıkladı.

White, 120 bin emniyet çalışanını temsil eden Federasyon'dan, ülkedeki polis teşkilatının reformu konusundaki görüş ayrılıkları üzerinden oluşan bölünmeler sonucunda Ağustos ayında istifa etmişti.

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