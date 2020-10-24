İstifa eden İl Sağlık Müdürü Kaşıkçı: Bursa'yı devletin bürokratları değil, paralel bazı yapılar yönetmiş

Koronavirüs vaka sayılarında öne çıkan illerden birisi olan Bursa’da, 10 ay önce İl Sağlık Müdürlüğü görevine başlayan Uzm. Dr. Halim Ömer Kaşıkcı görevinden istifa etti. İstifasının kabul görmesinin ardından yerine Balıkesir İl Sağlık Müdürü Dr. Fevzi Yavuzyılmaz atandı. Kaşıkcı’nın kamu hastanelerine yeni yöneticilerin atanması sırasında kendi hazırladığı listenin kabul görmemesi nedeniyle istifa kararı aldığı iddia edildi.

"Alıştıkları bürokrat profiline çok uzaktım"

Gazete Duvar'ın haberine göre istifasına ilişkin Bursa'da yayın yapan Yeni Dönem Gazetesi'ne konuşan Kaşıkcı, istifasına ilişkin yerel bir gazeteye yaptığı açıklamada, “Bakanlık’ta, atandığım ilk gün üst düzey bir bürokrat arkadaşım bana 'Bursa için sevindim ama senin için üzüldüm, Bursa çok sıkıntılı bir şehir' demişti. Ne demek istediğini anlamam için birkaç hafta yetti aslında! Zira Bursa'da bazı siyasilerin ve yerel kurumların alıştığı bürokrat profiline çok uzak olduğumu anladım. Çünkü onların menfaatleri Bursa'nın ve kamunun âli menfaatinin çok önünde. Bursa'yı yakın zamana kadar devletin bürokratları değil, paralel bazı yapılar yönetmiş, hâlâ da yönetmek istiyorlar.” dedi.

"Kiralık ya da devre mülk kalemşorlar algı ve dedikodu yapıyorlar"

"Kendini gazeteci zanneden bazı kiralık ya da devre mülk kalemşorlar algı ve dedikodu yapıyorlar” diyen Kaşıkçı, “Ailemin Bursa'ya gelmek istememesi de benim için önemli bir gerekçe idi istifa etmemde. Bu görevlerin geçici olduğunu bilen eşim ve büyük kızım, mevcut düzenlerini bozmak istemediler haklı olarak. Sonuçta istifa nedenim bazı yazılan çizilenler değil, bu tabiri caizse; doku uyumsuzluğu” diye konuştu.

BTO'dan şehir dışı atamaya tepki

Bursa Tabip Odası (BTO) Başkanı Doç. Dr. Alpaslan Türkkan ise Bursa İl Sağlık Müdürlüğü’ne şehir dışından atama yapılmasını eleştirdi. Türkkan, Kaşıkcı’nın Yalova'dan, yeni sağlık müdürünün ise Balıkesir'den atandığını, söz konusu görevi yerine getirmek üzere Bursa'da çok yetkin hekimler olduğunu belirterek, Bursa Tabip Odası olarak bu duruma anlam veremediklerini söyledi. Türkkan ayrıca, yeni Sağlık Müdürü Fevzi Yavuzyılmaz’dan iletişim kanallarını açık tutmasını ve Bursa halkının sağlığını iyileştirmek ve geliştirmek için birlikte çalışmayı beklediklerini dile getirdi.