İstifa eden Konya Baro Başkanı hakkında gözaltı kararı

Görevinden istifa eden Konya Baro Başkanı Fevzi Kayacan hakkında gözaltı kararı çıktı. Konya Cumhuriyet Başsavcılığından yapılan açıklamada, "Şüpheli Konya Barosu eski Başkanı Fevzi Kayacan hakkında Konya Nöbetçi Sulh Ceza Hakimliğince gözaltı ve arama kararı verilmiş olup soruşturma devam etmektedir" ifadelerine yer verildi.

Meclis ziyareti sırasında Konya milletvekilleri tepkisiyle karşılaşan Kayacan istifasını, “Kurumumu ve kendimi daha fazla yıpratmamak adına istifa etmemin daha hayırlı olduğunu düşündüm” sözleriyle duyurmuştu.

Konya Cumhuriyet Başsavcılığı'ndan yapılan açıklamada şu ifadelere yer verildi: "Cumhuriyet Başsavcılığımızca 15 Temmuz Darbe Girişiminin ardından Fethullahçı Terör Örgütü/Paralel Devlet Yapılanması’na (FETÖ/PDY) yönelik başlatılan soruşturmalar kapsamında; Konya Cumhuriyet Başsavcılığı Terör ve Organize Suçlar Soruşturma Bürosunun talebi doğrultusunda, FETÖ/PDY silahlı terör örgütü yapılanmasına mensup olduğu değerlendirilen şüpheli Konya Barosu eski Başkanı Fevzi Kayacan hakkında Konya Nöbetçi Sulh Ceza Hakimliğince gözaltı ve arama kararı verilmiş olup soruşturma devam etmektedir"

Meclis ziyaretinde tepki

Konya Baro Başkanı Kayacan, başarısız darbe girişiminin ardından Türkiye Barolar Birliği heyetin Meclis’te ziyarette bulunmuş, Konya Milletvekilleri Ömer Ünal Kayacan'a “Hangi yüzle buraya geldin” demişti. Kayacan’a tepki gösterenler arasında Konya Milletvekilleri Mehmet Babaoğlu ve Leyla Şahin Usta da bulunuyor. Konya Barosu Başkan Yardımcısı Avukat Kemal Temiz ise geçtiğimiz gün Başkan Fevzi Kayacan’ın adının 'Paralel Yapı' ile anıldığını belirterek, artık baro başkanlığını yürütemeyeceğini iddia etmişti.

Konya Barosu'ndan açıklama

Konya Baro Başkanı Fevzi Kayacan’ın görevinden istifa etmesinin ardından Konya Barosu’ndan bir açıklama yapıldı.

Konya Baro Başkan Yardımcısı Avukat Kemal Temiz tarafından yapılan açıklamada, Avukat Fevzi Kayacan’ın Konya Barosu başkanlığından 21.07.2016 tarihinde istifa ettiği belirtildi.

Açıklamada şu ifadelere yer verildi: "Yasa gereği Baro Başkan Yardımcısı Av. Kemal Temiz tarafından yönetim kurulu en kısa sürede toplantıya çağrılıp, yasal sürecin işletilmesi sağlanacaktır. Konya Barosu meslektaşlarının hizmetine ve faaliyetlerine devam etmektedir. Süreçle ilgili meslektaşlarımız ve kamuoyu bilgilendirilecektir.”