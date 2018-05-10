İstifa eden Ankara Cumhuriyet Savcısı: Hitler, yargıçlara 'Führer olsaydı ne karar verirdi diye düşüneceksiniz' diyordu, Türkiye'de de durum aynı

İstifa ederek CHP’den milletvekili aday adayı olan eski Ankara Cumhuriyet Savcısı Bülent Yücetürk, "Hitler, Alman yargıçlarına, 'Karar verirken benim yerime Führer olsaydı hangi kararı verirdi diye düşüneceksiniz' diyor. Türkiye'de yargıçlar bu mantıkla hareket ediyor" dedi.

RS FM’de yayınlanan Bidebunudinle programında Yavuz Oğhan’a konuşan Yücetürk, milletvekili adaylığı kararını CHP’den herhangi bir davet almaksızın verdiğini belirtti.

"Türkiye'de yargının, personel yetersizliği, özlük hakları gibi kronik sorunları var"

Eski CHP Genel Başkanı Deniz Baykal'a yönelik kaset komplosu konusundaki soruşturmayı yürüten ve suçun, 'örgütlü' biçimde işlendiğini tespit eden isim de olan Yücetürk, Türkiye'nin hukuk sisteminin hiçbir dönemde yaşamadığı bir kriz içinde olduğunu ifade ederek, "Türkiye'de yargının, personel yetersizliği, özlük hakları gibi kronik sorunları var. Cumhuriyet Halk Partisi iktidara geldiğinde de devam edebilecek sorunlar bunlar. Ama benim bahsettiğim, AKP iktidarının yargıda yaratmış olduğu erozyon”diye konuştu.

"İradesini kullanamayan bir yapı ortaya çıktı"

“Türkiye'de yargıçlar, çok silikleşti. Kendi kişiliklerini ortaya koymaktan uzak bir noktaya geldiler. İradesini kullanamayan bir yapı ortaya çıktı. Bu tehlikeli bir şey" diyen Yücetürk, Türk yargısını şu andaki durumunu Nazi Almanyası dönemine benzeterek şu örneği verdi:

"Hitler, Alman yargıçlarına, 'Karar verirken benim yerime Führer olsaydı hangi kararı verirdi diye düşüneceksiniz ve ona göre karar vereceksiniz' diyor. Türkiye'de yargıçlar biraz bu mantıkla hareket ediyor. Bizim yerimizde mevcut siyasi iktidar ya da Adalet Bakanlığı olsaydı hangi kararı verecekse, biz de o kararı verelim diyorlar."

2 gün önce istifa etti

Yücetürk, 2 gün önce "Türkiye Cumhuriyeti, tarihinin hiçbir döneminde olmadığı kadar bir hukuk krizine girmiştir. Mahkeme kararlarının bizzat mahkemeler tarafından uygulanmadığı bir süreci yaşamaktayız. Yargı ise vicdanını kaybetmiş tüm iradesini bir güce teslim etmiş durumdadır. Türkiye'de yeniden bir hukuk devleti kurmak, yargı bağımsızlığını tesis ederek yeni bir hukuk sistemi inşa etmek için siyasete girmeye karar verdim. Çürümüş bu yargı sisteminin bir parçası olarak kalmak, bozulan yargı sistemini düzeltmek artık imkansız hale gelmiştir" açıklamasında bulunarak istifa etmişti.