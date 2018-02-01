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İstifa eden AKP'li başkan, kalp spazmı geçirdi

AKP Aydın İl Başkan Ahmet Ertürk, dün sosyal medya hesabından istifasını duyurmuştu

01 Şubat 2018 17:01

Dün (31 Ocak 2018) sosyal medya hesabında görevinden istifa ettiğini duyurmasının ardından kalp spazmı geçiren AKP Aydın İl Başkan Ahmet Ertürk, hastaneye kaldırıldı.

10 Kasım’da Cumhurbaşkanı ve AKP Genel Başkanı Tayyip Erdoğan tarafından atanan, 22. ve 23. dönem Aydın Milletvekili Ahmet Ertürk, sosyal medyadaki sayfasından dün yaptığı paylaşımla il başkanlığından istifa ettiğini açıkladı. AKP ilçe başkanlıklarının kongrelerinin tamamlanmasını beklemeden istifasını duyuran eski milletvekili Ertürk, paylaşımında, "Sağlık sebeplerim nedeniyle görevlendirilmiş olduğum il başkanlığından ayrılıyorum. Kamuoyuna saygılarımla arz ederim" dedi.

Bu istifanın ardından Aydın’daki AKP ilçe kongrelerinin de ertelendiği duyuruldu.

Didim’de programı olan Ahmet Ertürk ise dün Nazilli’deki evine dönerken yolda fenalaştı. Yanındakilerin Söke’deki özel bir hastaneye götürdüğü Ertürk’ün, kalp spazmı geçirdiği öğrenildi. Sağlık durumu iyi olan Ertürk, tedavisi sonrası taburcu edildi.

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