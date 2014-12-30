İstifa eden AKP'liden kadrolaşma iddiası: Ak Parti, yozlaşmanın eşiğine gelmiş demektir

Konya'da görevinden istifa eden AKP Konya İl Kadın Kolları Başkanı Özgür Ergun, AKP teşkilatlarında görev yapmış olmanın devletten maaş olmayı hak ettirdiği bir partinin yozlaşmanın eşiğine geldiğini söyledi.

AKP 5'nci İl Kongresi 27 Aralık cumartesi günü Başbakan Ahmet Davutoğlu'nun katılımıyla gerçekleşti. İki yıldır İl Kadın Kolları Başkanlığı görevini yürüten Çevre Mühendisi Özgür Ergun, görevinden istifa etti.



İstifa dilekçesini 27 Aralık 2014 tarihinde saat 20.00'de parti genel merkezine gönderdiğini belirten Ergun, yaptığı yazılı açıklamada, patisini eleştirip, bazı iddialarda bulundu.

'Çağ dışı zihniyetler engel oldular'

DHA'nın haberine göre, Özgür Ergun, 27 Aralık'taki kongrede yönetime seçilen bazı isimlerin 'parelel yapı' ile mücadeleden uzak kişiler olduğunu ifade ederek, "Yeni Türkiye'nin, 'Yeni Konya'nın inşasında böylesi isimlerin yer almasının tam bir basiretsizlik olduğunu düşünerek, 7 Aralık 2012 tarihinde teslim aldığım ve bu güne kadar şerefle yürüttüğüm Ak Parti Konya İl Kadın Kolları Başkanlığından istifa etmiş bulunmaktayım'' dedi.

30 Mart yerel seçimler ile 10 Ağustos'ta yapılan Cumhurbaşkanlığı seçimlerinde başarılı bir çalışma sergilediğini belirten Ergun, ''Sosyal projelerle her gönüle girmeyi arzuladık. Ancak çağdışı zihniyetler daima engel oldular. Aynı zihniyetin bu günde yeni il yönetiminde devam ettiğini gördüğüm için çok sevdiğim ve gönül verdiğim Ak Parti Konya Kadın Kolları İl Başkanlığı görevimden istifa ettim. Önemli olan siyasi arenada söz söylemek değil, icraat yapmaktır.''dedi.

'Necmettin Erbakan Üniversitesi Ak Parti'nin arka bahçesi gi.bi kullanılıyor'

Necmettin Erbakan Üniversitesi'nin AKP'nin arka bahçesi olduğunu ifade eden Özgür Ergun, sözlerini şöyle sürdürdü:

"Ak Parti teşkilatlarında görev yapmış olmanın devletten maaş almayı hak ettirdiği bir Ak Parti, Allah korusun yozlaşmanın eşiğine gelmiş demektir. Gerek Necmettin Erbakan Üniversitesi'nin bir arka bahçe gibi kullanılması, il başkanlığında görev alan isimlerin kadro verilerek ödüllendirilmesi, gerekse de resmi kurumların avukatlığını Ak Partili yöneticilerin yapması etik ve adil olmayan uygulamalardan bazılarıdır. Paralel yapı ile mücadele edeceğini açıklayan yeni il başkanının yönetiminde paralel yapıya yakın isimlerin bulunması, hükümet karşıtı açıklama yapan ve Cumhurbaşkanımıza, Başbakanımıza ağır hakaretlerde bulunan sivil toplum kuruluşu yönetim kurulu üyesi olması sebebiyle yollarımızı ayırdığımız bir ismin de yeni il yönetiminde yer alması manidardır. Bunlara ek olarak Kadın Kolları Teşkilatımızın modern yerinden yönetim ilkelerini bir kenara bırakıp merkezi yönetim anlayışıyla hareket etmesi partimizin kadına verdiği değerlerle çelişmektedir.''

Özgür Ergun, açıklamasında, ''Yeni Türkiye yolunda umulur ki bu seslere kulak verilir ve Başbakanımızın çevresinde oluşan, olayları çıplak gözle net görmesini engelleyen çemberler kırılır. Umulur ki, halkın adamı Başbakanımız halkın sesine doğrudan kulak verir'' dedi