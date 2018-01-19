T24 LogoT24 Logo
Politika

İstifa eden Ak Parti il başkanı, yeniden il başkanlığına atandı

Murat KÜÇÜK/BOLU, (DHA) -  BOLU'da, geçen ay Ak Parti İl Başkanlığı görevinden istifa eden Nurettin Doğanay, partisi tarafından yeniden Ak Parti Bolu İl Başkanı olarak atandı

19 Ocak 2018 00:05

Murat KÜÇÜK/BOLU, (DHA) -  BOLU\'da, geçen ay Ak Parti İl Başkanlığı görevinden istifa eden Nurettin Doğanay, partisi tarafından yeniden Ak Parti Bolu İl Başkanı olarak atandı.
Bolu\'da geçen 31 Aralık\'ta yapılması planlanan Ak Parti 6\'ıncı Olağan Kongresi\'nin iptal edilmesinin ardından Ak Parti Bolu İl Başkanı Nurettin Doğanay görevinden istifa etti. Doğanay\'ın yerine vekaleten il başkanlığına getirilen Melih Demirci de 17 Aralık 2013 günündeki sosyal medya paylaşımlarının ortaya çıkması nedeniyle tepki görünce 5 Ocak\'ta görevinden ayrıldı. Eski İl Başkanı Nurettin Doğanay bugün Cumhurbaşkanlığı Külliyesi\'ne çağrıldı. Burada Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan ile görüşen Nurettin Doğanay, yeniden Ak Parti Bolu İl Başkanlığı\'na atandı.
Doğanay yaptığı açıklamada, \"Cumhurbaşkanlığı Külliyesi\'ne davet edildik. Görüşmelerimiz sonucunda benim yeniden il başkanı olacağım söylendi. Bana, \'Seninle devam ediyoruz\' dendi. Önümüzdeki günlerde kongre yapılacak. Önümüzdeki günlerde ertelenen kongremiz yapılacak\" dedi.

Haber, değiştirilmeden kaynağından otomatik olarak eklenmiştir

ETİKETLER

Murat KÜÇÜKBOLU DHABOLUAk PartiBaşkanlığıNurettin DoğanayAk Parti BoluBaşkanıBoluAralıkAk PartiOlağan KongresiBaşkanı Nurettin DoğanayDoğanayMelih DemirciOcakEskiCumhurbaşkanlığı KülliyesiBurada

İlgi Gören VideolarTüm Videolar

Rusya, Suriye’deki işbirliği nedeniyle Libya’da da Türkiye ile ilerlemeye çalışıyor...

Sezgin Tanrıkulu: Deprem yardımlarının tek elden yürütülmek istenmesi dayanışmayı engelleniyor...

Türkiye ve dünya gündeminde neler oldu? İşte Bir Bakışta Bugün...

Ünlü porno yıldızı Johnny Sins, Türkiye'ye geleceğini 'Erik Dalı'yla duyurdu:...

KONDA Genel Müdürü Bekir Ağırdır: Gençlerin çoğunluğu ‘Bu siyasetçiler ve...

İlgi Gören HaberlerTüm Haberler

Porno gençleri cinsellikten uzaklaştırıyor...

Acun Ilıcalı, Elazığ için 73 milyon lira bağış topladı; Bakan...

İsrail gazetesinden Hakan Fidan makalesi: "Süleymani yerin üç arşın altında...

Acun Ilıcalı'dan Süleyman Soylu tepkisi: Şaşkınlıkla karşılıyorum...

Ahmet Hakan: "Allah belanı versin zerdeçal" diyorum, başka da bir...

T24 Logo

© Tüm hakları saklıdır.

Yazarlar

Kategoriler

      T24