-İSTİFA EDEN ADAYLAR MİLLETVEKİLİ SEÇİLEMEYECEK ANKARA (A.A)- 11.06.2011 - MHP Avukatı Hamit Kocabey, kaset iddialarının ardından milletvekilliği adaylığından istifa eden MHP'li eski yöneticilerin, hiçbir şekilde milletvekili seçilemeyeceğini bildirdi. Kocabey, yazılı açıklamasında, bazı internet sitelerinde milletvekilliği adaylığından istifa eden eski MHP yöneticileri hakkında, ''YSK'nın işlem yapılmasına gerek görmediği ve milletvekili seçimi kanununun 25. maddesinin uygulanmasına karar verdiği, bu kişilerin milletvekili seçilebilecekleri yönünde, kafa karıştıran haberlerin yer aldığını'' anımsattı. YSK'nın istifalarının kabulüne dair kararlar verdiğini, kararda ise ''istifa nedeniyle ayrıca bir işleme gerek bulunmadığına, 2839 sayılı milletvekili seçimi kanunun 25. maddesine göre işlem yapılmasına karar verilmiştir'' denildiğini ifade eden Kocabey, şunları kaydetti: ''MHP'li yöneticiler adaylıktan istifa ettiklerinden dolayı, kanunun ilgili maddesi uygulanacak. Maddeye göre, listelerde meydana gelen eksilmeler, listelerin tamamlanmasını gerektirmiyor ancak boşalma nedeniyle listelerde kaydırma ile yerler doldurulabiliyor. MHP bu hükmü uyguluyor. O nedenle, MHP milletvekilliği adaylığından istifa eden Adana, Ankara, İstanbul, Kırşehir, Yozgat ve Samsun milletvekili adayı olan kişiler hiçbir şekilde milletvekili seçilemeyeceklerdir. Seçime bir gün kala yazılan ve çıkarılan haberler kasıtlı ve gerçeğe aykırı haberlerdir.''