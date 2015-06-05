'Sepp Blatter, Cristiano Ronaldo'nun eski sevgilisi Irina Shayk ile birlikte' iddiası

FIFA Başkanı Sepp Blatter hakkındaki iddialara bir yenisi daha eklendi. İspanyol Mundo Deportivo gazetesi, İsviçreli futbol adamının Cristiano Ronaldo’nun eski sevgilisi manken Irina Shayk ile ilişkisi olduğunu yazdı.

Koray Durkal’ın Hürriyet’te yer alan haberine göre, Real Madrid'de forma giyen Ronaldo’dan ayrıldıktan sonra Hollywood yıldızı Bradley Cooper ile birlikte olmaya başlayan Irina Shayk’ın, Portekizli yıldızla olduğu dönemde Blatter ile ilişki yaşadığı iddiası gündemde.

Blatter üç kez evlilik yaptı

1936 yılında Visp isimli sakin bir Alp kasabasında doğan Sepp Blatter üç kez evlendi ve bir kızı var. İlk eşi Lilliane Biner’den Corinne adında bir kızı olan Blatter’in bu evliliği çok kısa sürdü. 1981 yılında Helmut Käser’in kızı Barbara ile evlenen Blatter, bu evliliği 10 yıl sürdü. Barbara geçirdiği bir operasyon sonrası yaşanan komplikasyondan dolayı öldü. 2002 yılında Graziella Bianca ile nikah masasına oturan Blatter bu evliliğinde de umduğunu bulamadı. Sepp Blatter şimdilerde İsviçreli sosyetik Linda Barras ile hayatını sürdürüyor.