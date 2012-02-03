T24 LogoT24 Logo
Yaşam

İsteyene başbakanlık, isteyene tefecilik kursu

İŞKUR'un internet sitesinde işsizlere meslek edindirmek için açtığı kurslar bölümünde yok yok. Başbakan, cumhurbaşkanı hatta tefecilik bile var.

03 Şubat 2012 02:00


T24 - İŞKUR'un internet sitesinde işsizlere meslek edindirmek için açtığı kurslar bölümünde yok yok. Başbakan, cumhurbaşkanı hatta tefecilik bile var.
 


Türkiyede'ki 2.5 milyon işsizin umut kapısı olan İŞKUR resmi internet sitesinde yer alan ve iş arayanlara verilen kurslar bölümünde sıralanan meslekler arasında Cumhurbaşkanlığı, Başbakanlık, TBMM Başkanlığı, sihirbazlık ve tefecilik gibi çok ilginç meslek grupları var.

Akşam gazatesinin haberine göre, İşkur eleman yetiştirmek için çeşitli meslek edindirme kursları açarak, işsizlere hem meslek öğretiyor hem de iş imkanı sunuyor.

Meslek edindirme kurslarına katılabilmek için ise öncelikle İŞKUR'un internet üyeliğine girmeniz gerekiyor. Kurs için üye olup formu dolduran işsizler ise ilginç bir durumla karşılaşıyor.

Kurslarla ilgili bölümdeki 'meslek' alanında cumhurbaşkanı, başbakan, aile hekimi, sihirbaz, tefeci, aktör, bahis makinesi tamircisi gibi çok ilginç tercihler bulunuyor. Ancak bunlara ait henüz açılmış bir kurs yok! Başvuranlar ise bu mesleklerle ilgli kursların açılmasını büyük bir sabırsızlıkla bekliyor!

İstihdamın artırılması ve işgücü piyasasının nitelikli işgücü ihtiyacının karşılanması paralosıyla 'aktif işgücü programları' çerçevesinde verilen kurslar, kurum kaynaklarından sağlanıyor.



ETİKETLER

haber

İlgi Gören VideolarTüm Videolar

"Suriye, Libya ve Kanal İstanbul, Türkiye-Rusya hattında gerilim yaratıyor"...

"Babacan da Acemoğlu da 'demokrasi olmadan ekonomi düzelmez' diyor"...

Türkiye ve dünya gündeminde neler oldu? İşte Bir Bakışta Bugün...

'Erik Dalı Gevrektir' mahkemelik oldu...

Eski Diyanet İşleri Başkanı Görmez: İbadetini yapan haram yiyor, namaz...

İlgi Gören HaberlerTüm Haberler

Varlık Fonu, Hakan Atilla’nın genel müdürlüğe atanmasının ardından Avrupa İmar...

Araç muayenesinde yeni ücret tarifesi belli oldu ...

Banka, KHK'lı öğretmene 'yasaklı TC' diyerek ödeme yapmadı ...

Optimar'dan yılın son anketi: Bugün seçim olsa oyunuzu hangi partiye...

Milli Piyango 2020 yılbaşı özel çekilişi sonuçlandı; işte büyük ikramiyeyi...

T24 Logo

© Tüm hakları saklıdır.

Yazarlar

Kategoriler

      T24