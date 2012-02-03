İsteyene başbakanlık, isteyene tefecilik kursu

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Türkiyede'ki 2.5 milyon işsizin umut kapısı olan İŞKUR resmi internet sitesinde yer alan ve iş arayanlara verilen kurslar bölümünde sıralanan meslekler arasında Cumhurbaşkanlığı, Başbakanlık, TBMM Başkanlığı, sihirbazlık ve tefecilik gibi çok ilginç meslek grupları var.Akşam gazatesinin haberine göre, İşkur eleman yetiştirmek için çeşitli meslek edindirme kursları açarak, işsizlere hem meslek öğretiyor hem de iş imkanı sunuyor.Meslek edindirme kurslarına katılabilmek için ise öncelikle İŞKUR'un internet üyeliğine girmeniz gerekiyor. Kurs için üye olup formu dolduran işsizler ise ilginç bir durumla karşılaşıyor.Kurslarla ilgili bölümdeki 'meslek' alanında cumhurbaşkanı, başbakan, aile hekimi, sihirbaz, tefeci, aktör, bahis makinesi tamircisi gibi çok ilginç tercihler bulunuyor. Ancak bunlara ait henüz açılmış bir kurs yok! Başvuranlar ise bu mesleklerle ilgli kursların açılmasını büyük bir sabırsızlıkla bekliyor!İstihdamın artırılması ve işgücü piyasasının nitelikli işgücü ihtiyacının karşılanması paralosıyla 'aktif işgücü programları' çerçevesinde verilen kurslar, kurum kaynaklarından sağlanıyor.