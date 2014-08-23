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Yaşam

İsteyen soyadını mahkemeye gitmeden değiştirebilecek

Nüfus ve Vatandaşlık Genel Müdürlüğü, soyadı değiştirilmesi konusunda radikal bir çalışmaya imza attı

23 Ağustos 2014 10:37

Üzerinde çalışılan taslağa göre, yazım hatası bulunan veya ilginç soyadları olanlar, mahkeme kararına gerek kalmadan nüfus müdürlüklerinden gerekli düzeltmeleri yapabilecek.

Genel Müdürlük, mahkemelerde dava açılmadan nüfus müdürlüklerine dilekçe ile başvurularak soyadı değiştirmesini öngören taslak hazırladı.

İçişleri Bakanlığı’na sunulan taslağın, yeni dönemde Meclis’e getirilerek yasalaşması planlanıyor. Taslak yasalaştıktan sonra 3 yıl içinde ilginç soyadı taşıyan, soyadı alay konusu olan, yazım hatası nedeniyle soyadı mağduru olan kişiler, nüfus müdürlüklerine dilekçe ile başvuracaklar. Taslakta, mevcut durumda soyadı değiştirilmesi için mahkemelere başvurulduğu, bunun zaman kaybını artırdığı kaydedildi.

 

Ancak mahkemeyle değişebiliyor

 

Fevzi Kızılkoyun’un Hürriyet’teki haberine göre, yürürlükteki Soyadı Kanunu’na göre, soyadını değiştirmek isteyen kişi, asliye hukuk mahkemelerine başvurarak dava açmak zorunda. Değişikliğin kabul görebilmesi için haklı bir neden olması şart. Nedenlerden bazıları şöyle; soyadının milli kültüre ve âdetlere uygun olmaması, kişinin itibarını zedeleyebilecek şekilde komik ve alay konusu yapılması.

 

Dönek, Şapşal, Tüylü...

 

Alay konusu olabilen ve değiştirilmesi istenen bazı soyadları şöyle sıralanıyor:

“Amca, Yenge, Enişte, Eşekcanbazı, Salakoğlu, Aptal, Yalak, Verici, Dönek, Şapşal, Kaltak, Dümbelek, Fırıldak, Yalama, Emici, Cinsel, Kıç, Kız, Meme, Kalça, Azgın, Abaza, Motor, Benzin, Kıllı, Kıllıbacak, Otuzbiroğulları, Yavşar, Verir, Tekerlek, Yuvarlak, Damızlık, Kazma, Donsuz, Tüylü, Kalas, Ayı, Davar, Ördek, Şebek, Koyun, Yalar, Göbek, Memeli, Beyinsiz, Dandik, Yosma, Tezek, Salak, Zina, Odun, Şaşı, Keser.”

 

Evlilik öncesi soyadı dahil değil

 

Değişiklik, kızlık soyadını taşımak isteyen kadınları kapsamıyor. Bunun için mahkemeye başvurmak gerekiyor.

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