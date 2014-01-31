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Ekonomi

Nobel ödüllü ekonomist: Türkiye'nin başı dertte

Ekonomist Paul Krugman, Türkiye ekonomisindeki kırılganlığın nedeninin gelişmiş ülkelerin kemer sıkma politikaları olduğunu söyledi

31 Ocak 2014 12:05

Nobelli ekonomist Paul Krugman Türkiye için "isteyeceğimiz en son şey siyasi kriz yaşayan bir ülkede yeni bir ekonomik kriz yaşanması" dedi. Krugman sorunun kaynağı olarak ise batılı ülkelerde uygulanan kemer sıkma politikalarını gösterdi.

Ekonomist Paul Krugman New York Times gazetesindeki köşesine Türkiye'de yaşanan ekonomik gelişmeleri yorumladı. Krugman daha önce Yunanistan ve Tayland'da yaşanan ekonomik krizin bölgelerine yayılması gibi Türkiye'deki ekonomik sıkıntıların krize dönüşmesi durumunda gelişmekte olan ülkelere yayılabileceğini vurguladı.

Türkiye için "isteyeceğimiz en son şey siyasi kriz yaşayan bir ülkede yeni bir ekonomik kriz yaşanması" diyen Krugman Türkiye'nin temel finansal görünümünün o kadar kötü olmadığını vurguladı. Ancak Krugman önceki krizlerin de iyimser beklentilere rağmen yaşandığını dikkat çekerken Türkiye de akan sermayenin dünya ekonomisini genel olarak risk altına aldığını belirtiyor.

 

Asıl sorun zengin ekonomilerde

 

Krugman sermaye hareketlerinin gelişmekte olan ülkelerde bu kadar kırılganlık yaratmasını da gelişmiş ülkelerdeki az yatırım iştahı ve düşük talebi gerekçe gösterdi. Gelişmiş ülkelerin finansal krizde kemer sıkma politikaları uyguladığını belirten Krugman batı ülkelerinin çok kötü politikalar uygulayarak durumu zayıflattığını belirtti.

"Evet, Türkiye'nin başı dertte, tıpkı daha büyük ekonomi olan Çin'in de çalkantılı olduğu gibi" diyen Krugman asıl problemin batıdaki kemer sıkma politikaları olduğunu söyledi.

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