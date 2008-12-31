'İsteseydim bir zenginle evlenirdim'

Hülya Avşar, bekârken "Türkiye'yi ayağının altına sereyim yeter ki benim ol" teklifleri geldi ama böyle hayat tercih etmedim.



Hülya Avşar, Özel Hat programına önemli açıklamalar yaptı. Uzun süredir göz önünde bulunmamasını yenilik arayışı ile açıklayan sanatçı, hayatı boyunca çalışmayı mücadeleyi sevdiğini belirtti. Hazır paranın peşinden hiç koşmadığını söyleyen Avşar "1983'ten beri yüksek bir tempoyla çalıştım. Hastayken bile çalıştım. Parasızlık çektiğim dönemler oldu. Çok zengin birisiyle evlenip hayatımı sürdürebilirdim. Bekârken bana 'Sen iste Türkiye'yi ayaklarının altına sereyim. Ancak çalışma, bana ait ol' diyenler de oldu. Ama böyle bir hayat tercih etmedim" dedi.



'Maneviyatım güçlendi'



Mantık evliliği yerine her zaman aşk evliliğini tercih edeceğini belirten Hülya Avşar, "Duygularımı mantığımla karıştıramam. Benim için önemli olan aşktır" dedikten sonra, Sadettin Saran ile evlendiği şeklindeki dedikodulara da "Hayır evlenmedim" diyerek çok net bir cevap verdi. Şöhret olunca manevi değerlerinin daha da güçlendiğini söyleyen Avşar, "Para kazanacağımı, çok iyi evlerde oturacağımı biliyordum. Ancak benim en büyük korkum manevi değerlerimi kaybedeceğim yönündeydi. Kazandıklarım beni hiç değiştirmedi. Manevi değerlerim daha da güçlendi" dedi.

