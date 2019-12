Okan Bayülgen'in NTV'deki programına konuk olan Reha Muhtar, yaklaşık 20 dakika boyunca kendisine sıra gelmemesi üzerine tepki göstererek "İsterseniz gideyim" dedi...



NTV ekranlarında 'Sade Vatandaş' programını yapan Okan Bayülgen, İpek Çalışlar, Avni Özgiray ve Reha Muhtar'ı, son günlerin en çok konuşulan 'Mustafa' belgeseliyle ilgili konuşmak üzere konuk etmişti.



İlk önce İpek Çalışlar'a söz veren Okan Bayülgen, daha sonra Avni Özgiray ile konuşmaya devam etti. Bu sırada yaklaşık 20 dakika boyunca hiç söz almayan Reha Muhtar, Bayülgen'in konuşması sırasında müdahale ederek duruma tepki gösterdi.



Kendisine bir türlü söz gelmeyen ve sinirlenen Reha Muhtar, "Biz konuşacak mıyız Okan Bey? Siz kendi aranızda konuşacaksanız ben kalkayım gideyim. Yarım saat oldu, isterseniz kalkayım gideyim, siz konuşmaya devam edin. Çünkü bu böyle ikili konuşulacaksa devam edebilir. Beni çağırdınız geldim, isterseniz gideyim" diyerek sert çıktı.



Reha Muhtar'ın bu çıkışı üzerine ortamı yumuşatmaya çalışan Okan Bayülgen, "Konuşacaksınız. Hayır Reha abi ne olur, şimdi size söz verecektim zaten. Sevgili abicim, zaten Fikret Bey'i de (Fikret Bila) Ankara stüdyosunda bekletiyoruz. Tabii ki size söz vereceğim ama izin ver onun dengesini kuruyorum zaten" dedi ve sözü Reha Muhtar'a bırakmayı tercih etti.



Muhtar, Can Dündar'ın filmi için şu eleştirileri yaptı:

"-Filmi, ben bir belgesel olarak doğru bir belgesel olarak görüyorum. Can Dündar'ın belgeselciliğine de hiç bir sözüm yok. Eğer bu belgeselin adı, 'Can Dündar'ın gözüyle Mustafa' olsaydı, ortada bir problem olmazdı. Ama ne zamanki belgeseli 'Mustafa' belgeseli haline getirip evrenselleştirirseniz, kendi kişisel gözlüğünüzden çıkartıp tüm toplumun gözünden Mustafa haline getirirseniz, o zaman bu kadar eleştirilere açık olursun. 90 dakikalık bir filmin içerisinde Mustafa Kemal Atatürk gibi çok fazla yönü olan, çok değişik yerlerden çok değişik tartışmaların göbeğindeki ismi, tek bir belgesel, herkesin belgeseli gibi, Mustafa belgeseli gibi koyarsan bu tartışmalar çıkar.



-Can Dündar, orada çok zekice, akıllıca, belirli noktaları ortaya koymuş. O ortaya koyduğu noktalar tartışılmasını istediği noktalar. Türkiye'de Atatürk diktatör mü değil mi? İçki masasında mı önemli kararlarını alıyor? bunlar tartışılıyor. Bu konuları gündeme getirdiğiniz zaman tartışılmasını istiyorsunuz demektir.



-Bu toplumda şu anda Mustafa Kemal'e yönelik değişik kanatlardan geldiği düşünülen bir saldırı var. mMstafa Kemal'in her şeyinin saldırıldığını görüyor bu toplum. Diktatör deniliyor, yanlış bir Cumhuriyet'ti, demokrasinin önündeki engeldi. CHP'nin altı okunun arasında demokrasi yoktu... Bunların hepsini Türkiye aylardır, senelerdir tartışıyor. Bir tarihsel değeri, bir toplumu aslında lehimleyen, bu Cumhuriyeti lehimleyen bir tarihsel ve kültürel değere sürekli bir saldırı var. Bu saldırının olduğu anda, zamanlama olarak maalesef benim arkadaşımın yaptığı belgesel, tarihsel gerçeklerden de bahseden, onu biraz insani olarak göstermeye çalışan belgesel, bir saldırıya maruz kaldı."