İstenmeyen tüylerden kurtulun

Ağda, krem, lazer... Peki istenmeyen tüylerden kurtulmanın en ideal yolu hangisi?



Şüphesiz ki ideal yöntem, cilt tipinize, cildinizin hassasiyetine, sabrınıza ve bütçenize en uygun olanı. İşte, artıları ve eksileriyle en sık kullanılan yöntemler, seçim sizin!



Temizlenmesi gereken bölgeler



Kaşlar: Kaşlar yüzün genel görünümünde son derece etkilidir; bakışlara yumuşaklık veya sertlik kazandırır. İdeal kaş biçimi burun kanatlarına paralel olarak başlamalı, burun kanadı ile göz bebeği üzerindeyken kavis almalı ve burun kanadı ile göz ucunun yaptığı açıda bitmelidir. Bir kalemi şekildeki oklara uygun olarak yerleştirip ideal kaş biçiminizi belirleyebilirsiniz.



Kaşları alırken kullanılan en yaygın ve uygun metot cımbız kullanmaktır.



Kaşlarınızı alırken:



- Başlamadan önce kaşlarınızı antiseptik bir losyon veya kolonya ile silin,

- Acı hissini azaltmak için göz kapağınızı iyice gerin,

- Asla kaşlarınızın üst kısmındaki tüyleri almayın,

- Tüyleri tek tek ve çıkış yönüne doğru çekin,

- İşleminiz bittikten sonra kaşlarınızın üzeriden tekrar losyon uygulayın ve talk pudrası sürün,

- Eğer istediğiniz şekli bir türlü veremediyseniz, ısrar etmeyin; kaşlarınız düzeltmeye çalıştıkça gereğinden fazla incelebilir. Bırakın ve en kısa sürede bir estetisyenden yardım alın.



İnce tüyler: Genellikle dudak üstlerinde, çenede ve yüzün yan taraflarında bulunan ve fazla belirgin olmayan ince tüylerin fazlalığı bazı kadınları sıkıntıya sokar.

Eğer bu bölgelerdeki tüylenme az ise en uygun yol sarartmadır. Eğer tüyler fazla ise sarartma hoş görünmeyebilir. Ayrıca koyu tende sarartılmış dudak üstü tüyleri beyaz bıyık gibi görüneceği için hiç estetik durmaz. Bu durumda en uygun çözüm, düzenli aralıklarla cımbız, ip, ağda gibi yöntemlerle bu tüyleri temizlemektir. İz bırakabilecek metotlardan kaçının.



Koltuk altı: Vücudun hassas bir bölgesidir; çabuk kızarır. Bu nedenle seçeceğiniz metot önem taşır.



Bikini hattı: Özellikle deniz mevsiminde mutlaka temizlenmesi gereken bir bölgedir. Son derece hassas ve kızarmaya meyillidir. Küçük iltihaplara ve batık tüylere neden olacağı için tıraş bıçağı kullanmaktan kaçının.



Bacaklar: Derisi çok hassas olmadığı için tüm metotları kullanabilirsiniz. Yine de çok açık veya çok koyu tenliyseniz lazerli epilasyondan kaçının veya bu konuda uzmanlara danışın.



Cımbız



Kaşları, küçük bölgelerdeki tüyleri ve ağdadan sonra kalan tüyleri temizlemek için idealdir. İki cinsi vardır: uçları düz olanlar bıyık, içeri doğru eğik olanlar ise kaş için.



Cımbızınızı, uygulamadan önce ve sonra mutlaka dezenfekte edin.



Tıraş bıçağı



Kolay ve çabuk olmasından dolayı zamanın kısıtlı olduğu durumlarda sıkça başvurulan çözümüdür. Ayrıca cildi çok hassas olanlar veya diğer yöntemleri acılı bulanlar için de uygun bir yöntemdir. İnanılanın aksine, tüyler daha fazla çıkmaz ama deformasyona uğradığı için kalınlaşır.



Tüylerin yeniden çıkışı: 2 gün.



Riskleri:



- Deriyi kesme veya çizme olasılığı vardır.

- Tüylerin daha kalın ve sert çıkmasına neden olur.

- Ciltte sivilce yapabilir.

- Tüyleri kökünden almadığı için kesilen tüyler deri altından ilerleyip batık oluşturabilir.



Uygulama önerileri:



- Mutlaka duş altındayken tıraş olun.

- Tıraştan önce cildinize sabun veya tıraş köpüğü sürün. Bu hem cildinizin kurumasını ve tahriş olmasını önler hem de tıraş bıçağının kolay kaymasını sağlar.

- Tüylerinizi aşağıdan yukarıya doğru alın.

- Tıraştan sonra cildinize kesinlikle alkollü bir ürün uygulamayın, temizlediğiniz bölgeyi bol suyla duruladıktan sonra hafifçe kurulayın, talk pudrası veya bir nemlendirici sürün.



Soğuk ağda



Küçük şeritler halindedir. El ustalığı ve biraz cesaretle oldukça pratik ve her yerde uygulanabilecek bir metottur. Damar problemi yaşayan kadınlar için ağdalar arasında ideal olandır.



Tüylerin yeniden çıkışı: 3 hafta.



Riskleri:



- Diğer ağdalara göre tüyleri tam almayabilir ve daha kolay koparır.



Uygulama önerileri:



- Başlamadan önce cildinizin temiz ve kuru olduğundan emin olun.

- Şeritleri tüylerin çıkış yönünün tersine doğru ve hızla çekin.



Sıcak ağda



Tüylerin kökünden alınmasını sağlar; sıcaklık gözenekleri açar ve tüylerin köküyle çıkmasını kolaylaştırır. 2 biçimdedir: evde kullanım için spatulalı kavanozda, enstitüler için küçük şeritler halinde. Evde benmari usulüyle veya mikro dalga fırında ısıtılarak, enstitülerde ise özel bir ısıtma aletinde yaklaşık 40° de ısıtılarak uygulanır.



Tüylerin yeniden çıkışı: 3 hafta.



Riskleri:



- Sıcaklık damarlarda genleşmeye neden olduğu için varis gibi damar problemi olanlar tercih etmemelidir.



Uygulama önerileri:



- Başlamadan önce cildinizin temiz ve kuru olduğundan emin olun.

- Ağdayı mümkün olduğunca ince bir tabaka halinde sürün.

- Üzerine yayacağınız bez esnemeyen türden olmalıdır.

- Bezi tüylerin çıkış yönünün tersine doğru hızla ve tek harekette çekin; daha az acı duyarsınız.

- Temizliğiniz bittikten sonra cildinizi ılık suyla yıkayıp nemlendirin.



Geleneksel ağda



Evde hazırlanabildiği gibi, ılık ağda olarak kavanozlarda da satılmaktadır. Tüyleri kökünden alır ve yenilerinin daha yumuşak çıkmasını sağlar.



Tüylerin yeniden çıkışı: 3 hafta.



Riskleri:



- Elle uygulandığı için diğer ağdalara göre daha fazla deneyim gerektirir.

- Diğer ağdalara göre daha fazla çaba ve zaman gerektirir.



Uygulama önerileri:



- Başlamadan önce cildinizin temiz ve kuru olduğundan emin olun.

- Ağdayı küçük parçalar halinde ve fazla inceltmeden yayın.

- Hemen çekmeyin, elinizle hafifçe bastırarak tüm tüylere yapışmasını sağlayın.

- Tüylerin çıkış yönünün tersine doğru hızla ve tek harekette çekin; daha az acı duyarsınız.

- Temizliğiniz bittikten sonra cildinizi ılık suyla yıkayıp nemlendirin.



Tüy dökücü krem



Kıl çözücü kimyasal maddeler içerir. Jilete kıyasla tüyler daha yumuşak çıkar. Bir kaç dakikada etkisini gösterir ama çok dikkatli kullanılmaları gerekir.



Tüylerin yeniden çıkışı: 1 hafta.



Riskleri:



- Alerji riski var ama oldukça düşük.



Uygulama önerileri:



- Cildiniz hassas ise uygulamadan önce vücudunuzun küçük bir bölgesinde deneyin.

- Tüyler iyi alınmamışsa işlemi tekrarlamadan önce en az 1 gün bekleyin.

- Temizliğiniz bittikten sonra cildinizi soğuk suyla yıkayıp mutlaka nemlendirin.



Epilasyon aleti



Çalışma prensibi cımbızla aynıdır: açılıp kapanan bir çok uç tüyü kapar ve bir cımbız gibi kökten alır. En büyük avantajı çok küçük tüyleri bile alabilmesidir.



Tüylerin yeniden çıkışı: 2-3 hafta.



Riskleri:



- Yeni tüylerin bir kısmı batık çıkabilir.

- Makine ciltte hızlı hareket ettirilirse bir çok tüyü koparabilir.

- Tam temizlik için ısrar ve sabır gerektirir!



Uygulama önerileri:



- Başlamadan önce cildinizin temiz ve kuru olduğundan emin olun.

- Makineyi, yavaş, fazla bastırmadan ve tüylerin çıkış yönünde yani aşağıdan yukarıya doğru hareket ettirin.



İğneli epilasyon



Kalıcı çözümlerdendir. İnce ve yumuşak iğnelerle kıl köküne girip zayıf akımlı elektrikle köklerin yakılması yöntemidir. Tahrip olan kıl daha sonra cımbızla çekilerek alınır. Elektrik akımı zayıf olduğu için pek acı duyulmasa da hassas bölgeler için lokal anestezi yapılabilir. Seansların sayısı, yapılan bölgedeki tüy yoğunluğuna ve tüylerin alınmaya uygun gelişmişlik evresine göre değişir.

Hamilelerin uygulamaması gereken bir yöntemdir.



Riskleri:



- İğneler nedeniyle ciltte geçici küçük izler oluşur.

- Tüm tüylerin temizlenmesi için uzun süreli seanslara katılmak gerekir.



Uygulama önerileri:



- Uzman kişilere yaptırılmalı.

- Uygulamanın yapılacağı yer ve iğneler hijyenik olmalı.



Lazer epilasyon



Lazerli epilasyon vücudun her bölgesindeki tüyleri acısız ve cilde zarar vermeden yok eden kalıcı bir yöntemdir.



Özel olarak seçilen dalga boyundaki lazer ışınları kıl kökünde bulunan melanin pigmentini hedef alır. Lazer ışınını emen melanin pigmenti ısınır ve kıl kökü tahrip olur. Tüylerdeki melanin cilttekine göre daha konsantredir. Bu da cildin zarar görmesini önler.

Lazerli epilasyondan etkili sonuç alabilmek için en az 4 seans düzenli olarak devam etmek gerekir. Seans sayısı, tüy yoğunluğuna, rengine ve cilt tipine göre kişiden kişiye değişir. Ayrıca tüyün bir çok gelişme evresi vardır. Lazerli epilasyonla uygun gelişmişlikteki tüyler yok edildiği için bu evreye gelmeyen tüyler için uygun evre beklenir. Bu da seans sayısını artırabilir. En hızlı ve başarılı sonuç, cilt rengi açık, tüyleri koyu olan insanlarda alınır.

Hamilelerin uygulamaması gereken bir yöntemdir.



Uygulama önerileri:



- Uygulamadan önce güneşlenmeyin, bronzlaşmış cilde lazer uygulamak sakıncalıdır. Uygulamadan sonra da 8 gün güneşlenmeyin.

- Çok açık veya çok koyu tenliyseniz karar vermeden önce bir uzman doktorla görüşün.

- Seanslardan sonra ciltte kızarıklıklar oluşabilir ama bunlar kısa sürede yok olur.

- Lazerli epilasyon bir uzmanlık işidir, mutlaka iyice araştırın ve uzmanlara yaptırın.

