İstenmeyen SMS'leri nasıl şikayet edebilirsiniz?

Geçtiğimiz Mayıs ayından itibaren firmaların izinsiz reklam mesajı göndermesinin yasaklanmasına rağmen, firmalar mesaj göndermeye devam ediyor. Bu nedenle, Gümrük ve Ticaret Bakanlığı, “Ticari Elektronik İleti Şikâyet Sistemi”ni kurarak, harekete geçti. Artık tüketiciler kendilerine izinsiz mesaj gönderen firmaları sisteme girerek, bakanlığa şikâyet edebilecek.

Hürriyet’ten Erdinç Çelikkan’ın haberine göre; izinsiz mesaj gönderen firmalara 50 bin liraya kadar para cezası verilecek. Bugüne kadar yasağa rağmen birçok firmanın tüketiciye izinsiz mesaj atmaya devam ettiğini belirleyen bakanlık internet üzerinden şikâyet sistemi kurdu. Bakanlık bugüne kadar reklamlarla ilgili şikâyetleri yazılı olarak kabul ediyordu.

İzinsiz mesaj trafiğinden bunalan tüketiciler, artık internet üzerinden Ticari Elektronik İleti Şikâyet Sistemi ile firmaları şikâyet edebilecek. Tüketiciler, kimlik numarası ve doğum tarihini yazarak sisteme girebiliyor. Cep telefonuna gelen onay kodunun ardından sistemde şikâyet ekranı açılıyor. Tüketiciler ekranda SMS, sesli arama ve e-posta mesajlarıyla ilgili şikâyet kategorilerini işaretliyor.

Sistem üzerinden kısa mesajın geldiği telefonla elektronik iletinin gönderildiği adresler yazılıyor. Tüketici şikâyet sisteminden ileti gönderen firmayı, mesajın içeriğini, tarihi yazarak şikâyetini oluşturuyor. Tüketicinin tüm bilgileri doldurduktan sonra “Ticari elektronik ileti onayım olmadan gönderiliyor” seçeneğini işaretlemesinin ardından şikâyet formu bakanlığa gönderiliyor.

Şikâyeti bakanlık ekipleri, ilgili firmaları inceleyerek, irtibata geçiyor. Yapılan incelemenin ardından ilgili firmaya ceza kesilirken, tüketiciye de süreçle ilgili bilgilendirme yapılıyor. 1 Mayıs’tan itibaren şirketlerin tüketicinin onayını almadan ticari amaçlı SMS ve e-posta göndermesi yasaklandı. Yasağın ihlali durumunda şirketlere bin liradan 50 bin liraya kadar para cezası kesilebiliyor.