İstenmeyen SMS'lere uygulanan ceza, neden Melih Gökçek'e uygulanmadı?

1 Mayıs 2015’ten itibaren, izinsiz SMS ve e-posta gönderilmek yasaklandı. Ancak yasak Ankara Büyükşehir Belediye Başkanı Melih Gökçek’i etkilemedi. Gökçek, 3 Mart’ta katıldığı ve paylaştığı görüntüler nedeniyle özür dilemek zorunda kaldığı Beyaz TV’deki programın duyurusu için on binlerce cep telefonu abonesine SMS gönderdi. Söz konusu SMS’lerde mesaj almak istemeyen kullanıcıları bildirimde bulunabileceği bir seçenek de yer almadı.

Gazete Port'ta yer alan habre göre, izinsiz SMS’leri düzenleyen “Ticari İletişim ve Ticari Elektronik İletiler Hakkında Yönetmelik” hükümlerine aykırı hareket edenlere 50 bin TL’yi bulan cezalar öngörüyor ancak bu cezalar Melih Gökçek’e uygulanmadı. Nedeni ise yasada yer alan yaptırımların ‘ticari mesajları’ kapsaması. Gökçek ise yönetmeliğin kamu tüzelkişilerine tanıdığı ayrıcalığı kullanılıyor. Yönetmelikte, “Devlet, mahalli idareler ve diğer kamu tüzelkişilerinin kamuoyunu bilgilendirmek amacıyla gönderdikleri iletiler” düzenleme kapsamı dışında tutuluyor. Diğer bir ifadeyle Gökçek cep telefonu abonelerine istenmeyen SMS’ler göndermeye devam ediyor.

‘Ret’ yoksa cezası 2 bin TL

Gümrük ve Ticaret Bakanlığı’nın verilerine göre şu ana kadar tüketicilerden istenemeyen ticari iletilerle ilgili olarak 241 bin 215 şikayet başvurusu yapıldı. Kesilen idari para cezası tutarı ise 8.3 milyon TL’yi aştı. Uygulamada, onaysız ileti geldiğinde 1-5 bin TL arasında ceza kesiliyor. Birden fazla kişiye çoklu ileti gönderildiğinde ise bu ceza 10 katına kadar çıkarılıyor. Mesajda iletişim bilgilerine yer verilmediyse 10 bin TL ceza uygulanıyor. Vatandaşın ret hakkına yer verilmemesi halinde ise ceza miktarı 2 bin TL.