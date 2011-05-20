-''İSTENMEYEN ADAM'' OLMAKTAN GURUR DUYDU CANNES/KOPENHAG (A.A) - 19.05.2011 - Adolf Hitler ile ilgili sözleri yüzünden 64. Cannes Film Festivali Komitesi tarafından ''istenmeyen adam'' ilan edilen Danimarkalı yönetmen Lars Von Trier, kararı kabul ettiğini ve ''istenmeyen adam ilan edilmiş'' olmaktan gurur duyduğunu açıkladı. Trier'in festivale sunduğu ''Melankoli'' adlı filminin yapımcılarından Meta Louise Foldager AFP'ye yaptığı açıklamada, Lars Von Trier'in kararı kabul ettiğini ve bir kez daha özür dilediğini belirtti. Cannes Film Festivali için neyin iyi, neyin kötü olacağını festivali düzenleyen komitenin karar verdiğini söyleyen Foldager, ''Trier espri yapmaya çalışırken, yanlış yapıverdi'' diye konuştu. Lars Von Trier ise Danimarka medyalarına verdiği demeçte, festivalde ''istenmeyen adam ilan edilmiş olmaktan gurur duyduğunu'' ifade etti. Sinema tarihinde belki ilk defa böyle bir karar alındığının altını çizen Trier, ''Bir kez daha özür diliyorum, kimseyi incitmek istemedim, ama ben benim, yapımı değiştiremem, tahrik etme eğilimi taşıyorum'' dedi. İstenmeyen adam ilan edilmesinin nedenlerinden birinin, Fransızların II. Dünya Savaşı sırasında Yahudilere kötü davranmış olmasından kaynaklandığını söyleyen Trier, ''Bu yüzden bu konu onlar için çok hassas, kızgınlıklarını anlayabiliyorum, böyle sözler sarf etmiş olmaktan dolayı çok aptallık ettim, Cannes Film Festivali'nin yetkililerine karşı çok saygım var'' diye konuştu. Yahudi soykırımını tarihin "en korkunç suçlarından biri" olarak niteleyen Trier, ''Yahudi adı taşıyorum ve bütün çocuklarım da Yahudi adı taşıyor. Zannedersem, uluslararası basın Danimarka espri anlayışımı anlamıyor'' şeklinde konuştu. Trier ayrıca, ''Nazi estetik anlayışını çok çekici bulduğunu'', örneğin eski Nazi savaş uçağı Stuka'nın şeklini beğendiğini, güzel bir uçak olduğunu, Nazi estetik anlayışının sanatsal bakımdan yaratığı birçok şekil ve modelin Alman romantik akımıyla ilişkilendirilebileceğini kaydetti. Trier, ''Ama siyasi açıdan, Nazi olduğum söylenemez'' dedi. Festival Komitesinin aldığı ''istenmeyen adam'' kararına göre Lars Von Trier festivalin yapıldığı yere gidemeyecek, hatta filmi bir ödül kazansa bile gidip ödülünü alamayacak. -FESTİVALİN BAŞKANI GİLLES JACOB: ''KABUL EDİLEMEZ SÖZLER''- Cannes Film Festivali'nin Başkanı Gilles Jacob, Lars Von Trier'in Hitler ile ilgili sarf ettiği sözleri ''kabul edilemez'' olarak nitelendirerek, ''Hiç kimse medyalar önünde festivali kabul edilemez sözler sarf etmek için kullanamaz'' açıklamasında bulundu. Jacob, Trier'in sarf ettiği sözlerle festivali ''lekelediğini'' savunarak, ''Bu sözlerin bir ahmaklığın neticesi olduğunu düşünmeyi tercih ediyorum'' dedi. Cannes Film Festivali'nin Genel Sekreteri Thierry Fremaux Lars Von Trier ile ilgili kararı yorumlarken, amacın ''bir eseri değil, bir adamı (Trier'i) cezalandırmak olduğunu'' vurguladı. -WİESENTHAL MERKEZİ TRİER'İ KINADI- ABD'nin Los Angeles kentinde bulunan Musevi kuruluşu Simon Wiesenthal Merkezi, Lars Von Trier'in Hitler ile ilgili sözlerini kınadı ve bu sözlerin ''hesaplanarak ve ucuzca'' sarf edilmiş sözler olduğunu savundu. Merkezin yetkilileri yayımladıkları bir yazılı açıklamada, Lars Von Trier'in festivalde tek hak ettiği ödülün ''yılın bağnazı'' adlandırılması olduğunu ifade etti. Danimarka Kültür Bakanı Per Stig Moeller yaptığı açıklamada, Lars Von Trier'in Festival Komitesi tarafından ''istenmeyen adam'' ilan edilmesinden ötürü, ''Şaşırdım, çünkü Festivalin yetkilileri Trier'in özürlerinin not edildiğinin altını çizmişti. Ama tabi ki, karar komiteye ait ve ben karışamam'' değerlendirmesinde bulundu.