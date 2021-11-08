İstenen reytinglere ulaşamayan O Ses Türkiye'nin final yapacağı iddia edildi

Acun Ilıcalı'nın yapımcılığını üstlendiği, jüri koltuğunda Ebru Gündeş, Beyazıt Öztürk, Murat Boz ve Oğuzhan Koç 'un oturduğu O Ses Türkiye'nin reytinglerde istenilen başarıya ulaşamadığı için final yapacağı ileri sürüldü.

Cumartesi akşamları yayınlanan yarışma reytinglerde 17. sıraya kadar geriledi. TV8 ekranlarında yayınlanan yarışmayla ilgili henüz resmi bir açıklama yapılmadı.

O Ses Türkiye, ikiye ayrıldı

Programın final yapacağı iddiası sosyal medyada geniş yankı buldu. Hadise hayranları "Hadise olmadığı için reytinglerdeki düşüşe hiç şaşırmadık" yorumlarında bulundu.

Geçtiğimiz haftalarda 2. Sayfa programına konuk olan Acun Ilıcalı, Hadise'nin artık O Ses Türkiye'de olmayacağını söyleyerek Oğuzhan Koç ile bu görev için görüştüğünü açıklamıştı. Yıllardır programda jüri koltuğunda oturan ünlü şarkıcıyla ilgili Ilıcalı, "O Ses Türkiye'yi ikiye ayırdık. Bir de 'O Ses Rap' var. Hadise'de orada. Hem Hadise çok başarılı oldu hem de program çok başarılı oldu" demişti.