İşten kovulmanın 101 eğlenceli yolu

İşinizden hızla ayrılmak mı istiyorsunuz? Bu yazıdaki taktiklerle en hızlı şekilde işinizden kurtulabilirsiniz
HR World editörleri tarafından hazırlanan bu listedeki her öneri birbirinden ilginç, fakat bunları uyguladıktan sonra akıl sağlığınızdan şüphe ederlerse şaşırmayın.
1. Devir müzayede devri
Eğer biri tel zımbanızı ödünç almak isterse ona müzayededeki herkes gibi açık artırmaya katılmasını söyleyin.
2. Saçmalamanın dayanılmaz zevki
Kendinize yüksek öncelikli görevler belirleyip bunların listesini yapın. Listenin en başına da ofiste gevezelik etmeyi koyun. Sonra bu listeyi tüm ofise dağıtın.
3. Mevziinizi savunun
Ofiste size ait bölgeyi kaleye çevirin ve geçmek isteyen herkesten parolayı söylemesini isteyin.
4. Fotokopi makinesi çıldırmış olmalı
Fotokopi makinesinin ayarlarını bozun. Örneğin, her belgeden 300 kopya çekecek şekilde ayarlayın.
5. Çekmece de bir tür enstrümandır
Seçtiğiniz birkaç arkadaşınızın çekmecesine düğmesine basınca müzik çalarak dans eden oyuncaklardan koyun. Böylece oyuncak kapanana kadar arkadaşınızın gürültü etmesini sağlamış olacaksınız.
6. Eskiden sandalye mi vardı.
Erkenden gelin ve tüm ofistekilerin sandalyelerini ortadan kaldırın, bir tek sizinki kalsın.
7. Mikrodalga hayatı kolaylaştırır
Haşlanmış yumurtayı ofisteki mikrodalgaya koyun ve hiçbir şeyi temizlemeyin.
8. ‘Sen yenisin galiba’
İşe yeni başlayanların yolunu keserek hâlâ vakitleri varken kaçmalarını haykırın.
9. ‘Tart almaz mıydınız?’
Arkadaşlarınıza dağıtmak için ofise küçük meyveli tartlar getirin. İkram ederken tartların meyvelerini çalın.
10. Çay-kahve makinesinin Robin Hood’u
Bir bozuk paranın ortasını delip ip geçirin. İpi elinizde tutarak parayı çay-kahve makinesini atın. İçeceğinizi aldıktan sonra herkesin gözünün önünde parayı geri çekin ve hiçbir şey olmamış gibi davranın. Hatta aldığınız içecekleri sizi kınayanlara ikram edin.
11. Evcil hayvanım olmadan asla
Evcil hayvan olarak yılan besleyin ve ofisinize götürüp serbest bırakın.
12. Monitörlerin tatil günü
Ofise mesai başlamadan bir saat önce gelin ve kendinizinki hariç herkesin bilgisayarının monitörünün fişini çekin. İş arkadaşlarınız ne olduğunu anladığında en sevimli gülüşünüzü takınıp “Bugün monitörlerin tatil günü” diye haykırın.
13. Minder şakası
Herkesin sandalyesine kötü sesler çıkaran hava yastıklarından koyun. Oturdukları zaman karşılarına geçip gülün.
14. Telefon sanatı
Canınız sıkıldığında sevdiğiniz bir şarkının melodisini telefonunuzun tuş sesleriyle oluşturmayı deneyin. Mesela “Daha dün annemizin” şarkısını 321 2333 222 333 321 2333 321 321 sayılarıyla çalabilirsiniz. Böylece hem yakınınızdaki arkadaşlarınızı rahatsız etmiş hem de telefonunuzu meşgul etmiş olursunuz.
15. Buzdolabının rayihası
Cuma akşamı işten çıkarken buzdolabının fişini çekin. Pazartesi günü herkes ofise sinen pis kokuyla haftaya başlasın.
16. Kukla saldırısı
Tuvaletlere pantolonu ve ayakları gözüken kuklalar koyup içeride biri varmış gibi gözükmesini sağlayın. Ofiste büyük bir kriz yaratmayı başarabilirsiniz.
17. Ofiste havuz keyfi
Ofise bir çocuk havuzu getirin. Herkes çalışırken su soğutucusundan bardak bardak su taşıyarak havuzu doldurun. Sonra da mayonuzu giyip içine oturun.
18. Yazın dondurma gibisi yok
Yaz aylarında, sıcağın en çok hissedildiği bir gün ofise dondurma getirip arkadaşlarınıza ikram edin. Fakat dondurmaları vermeden önce yalayın.
19. Ojeli kalemler
Ofisinizdeki mürekkepli kalemlerin içini kırmızı ojeyle doldurun. Bütün resmi belgeler ve yazışmalar süslü olsun!
20. Ofiste tatil
Masanızın etrafına biraz kum serpin, yanınıza bir plaj şemsiyesi açın, bikininizi giyip kokteylinizi aldıktan sonra patronunuzdan sırtınızı yağlamasını isteyin.
21. Mazeret kâğıdı
İşe geç kalın. Patronunuz neden geç kaldığınızı sorduğunda annenizden aldığınız mazeret kâğıdını gösterin.
22. Alternatif asansör müziği
Ofisteki asansörün müziğini heavy metal şarkılarla değiştirin.
23. Yemeğin üzerine şekerleme
Her gün öğle yemeğinden sonra koltuğunuzda geriye yaslanıp bir saat kadar uyuyun. Sizi uyandırmalarını önlemek için büyük bir kâğıda “Lütfen rahatsız etmeyin” yazıp masanızın önüne yapıştırın.
24. Kâğıt bardak sabotajı
Ofisteki tüm kağıt bardakların altına küçük birer delik açın. Sonra herkese birer tane poşet çay ikram edin.
25. Anlaşılmaz e-posta adresi
E-posta isminizi çok uzun ve karmaşık bir isimle değiştirip değiştiremeyeceğinizi sorun. Örneğin, ofisin_ilahe_peri_prensesi@şir ketiniz.com gibi.
26. Arkadaşlarla mangal sefası
Ofise bir mangal getirin. Tüm arkadaşlarınızı ofisten arayarak mangal yapmaya davet edin. Diğer ofis çalışanlarının önünde mangal yapıp yiyin ve onlara ikram etmeyin.
27. Define avı
Yazıcının kartuşunu ve kâğıtları saklayın. İş arkadaşlarınızın bunları bulması için not kâğıtlarına küçük ipuçları yazıp arkadaşlarınızın define avı oynamasını seyredin.
28. Vücut geliştirme şampiyonu
Sanki bir anda kas yapmışsınız gibi gömleğinizin içine koyacağınız yastıkçıklarla tüm dikkati üzerinizde toplayın.
29. Cilt bakımı ihmale gelmez!
Önemli bir toplantıdan önce tuvalette yüz maskesi yapın ve toplantıya öyle girin.
30. Müzik zevki!
Arabeskten rap müziğe kadar her türden şarkıyla dolu bir CD hazırlayıp ofiste çalın. Teybinizin sesini sonuna kadar açmayı da unutmayın.
31. Patronun evi satılık
Gazeteye kelepir ev ilanı verip patronunuzun telefonunu yazın.
32. Klavyeler de ayran sever
Akşam herkes çıktıktan sonra tüm klavyelere ayran dökün.
33. Sürekli ölümden bahsedin
Korkutucu olmak için sürekli ölümden bahseden şarkılar dinleyin, ölüm hakkında konuşun, bilgisayarınızın duvar kâğıdını ve ekran koruyucusunu ölüm temalı resimlerden seçin.
34. Şarkılarla yaşamak
Size sorulan tüm sorulara Sezen Aksu’nun şarkılarıyla yanıt verin. Örneğin “Sıkıldım sıkıldım uçmak istiyorum” gibi.
35. Tişört farkı
Her gün üzerinde iğrenç, saldırganca yazılar yazan tişörtler giyerek işe gidin.
36. Ofiste tadilat var!
Masanızın yanındaki duvara kocaman bir delik açarak kendi pencerenizi inşa edin.
37. Yapılacak en iyi şey, hiçbir şey yapmamaktır
Bırakın telefon çalsın. E-postaları görmezden gelin. Bırakın tüm işleri patronunuz yapsın.
38. Beyaz yalanlar
Her yerde, herkese olur olmaz yalanlar söyleyin. Örneğin “Türkçe anlamıyorum” gibi.
39. Bayramlar özeldir!
Yılın özel günlerinde o güne uygun giyinin. Mesela Kurban Bayramı’nda koç boynuzları takın.
40. Pasta deyip geçmemek lazım
Kurufasulye, nohut gibi baklagillerle hazırlayacağınız çikolatalı pastayı ofise getirip kestaneli pasta olduğunu söyleyin. Büyük bir pasta yapıp malzemesini bol tutun. Bölmece bütün arkadaşlarınıza kocaman bir dilim ikram edebilirsiniz.
41. Histerik anlar
Patronunuz sizden bir iş istediğinde ya da arkadaşlarınız işle ilgili bir şey sorduğunda “Bunu bana nasıl yaparsın” diyerek ağlayın.
42. Paronaya zamanı
Bilgisayarların içinde küçük kameralar yerleştirildiğini ve herkesin ne kadar çalıştığının sürekli izlendiğini iddia edin. Size inanan en azından birkaç kişi çıkacaktır.
43. Megafonun iktidarı
Ofiste yalnızca megafondan konuşun. Özellikle patronunuzla telefonda konuşurken...
44. Ofisin virüs kaynağı
Tüm arkadaşlarınıza şarkı gönderme bahanesiyle virüs yollayın. Teknik destek departmanındakiler virüsleri temizledikçe yenisini yollayın.
45. Kim takar mesai saatini!
Çıkış vaktinde işe gelip giriş saatinde eve gidin.
46. Huysuz kedi sendromu!
Soyunuzun kedilere dayandığını iddia edin. Her cümlenizin sonunda miyavlayın; sizi kızdırdıklarında ise tıslayın.
47. Çalışmak vakit kaybıdır
Birkaç gün üst üste işe gitmeyin Eğer işyerinden yapacak daha önemli işleriniz olduğunu, şirketin önemsiz işleriyle vakit kaybedemeyeceğinizi söyleyin.
48. Çok iş var
Mesai saatleri içerisindeki bankalardaki işlerinizi halledin, faturalarınızı yatırın, arkadaşlarınızla yemeğe çıkın, sinemaya gidin, ofis gereçlerini kişisel işleriniz için kullanın. Neden böyle davrandığınızı soranlara basit bir işle ilgilenemeyecek kadar değerli olduğunuzu söyleyin.
49. Çığlığın gücü
Farklı durumlar için birçok çığlık geliştirin. Konuşmak yerine çığlık atmayı tercih edin.
50. Kuşku duymak kuşkusuz gerekli
İnsanları bıktırana kadar sürdürün her şeyle ve herkesle ilgili sorular sorun. Verdikleri cevapları tatmin edici bulmadığınızı, araştırmaya devam etmelerini söyleyin.
51. “Yok ben anlamak”
Yabancıymışsınız gibi davranın. Ara sıra diliniz Türkçeye kaysa da bunu reddedin.
52. Kokulu uğur
Bir kalıp peyniri evinizde iyice kokutun. Daha sonra bu peyniri ofisteki masanızın üzerine koyun. Kaldırmanızı isterlerse yıllardır atmadığınız uğurlu peyniriniz olduğunu söyleyin.
53. Herkesin felekten bir gün çalmaya ihtiyacı vardır
Bir gün işe gelirken içkinizi ve mezelerinizi de getirin. Kendinize güzel bir çilingir sofrası kurun. Elbette ki çalışma arkadaşlarınızı da davet edin.
54. Heavy metal vazgeçilmezdir
Ofisinizin duvarlarına heavy metal gruplarının posterlerini asın. En önemlisi her an yüksek sesle heavy metal dinleyin.
55. Borazan sesi, sahibinin sesi
İş arkadaşlarınıza seslenmek istediğinizde borazanı çalın. Telefonu açtığınızda da “Alo” yerine borazanı kullanın. En önemlisi patronun odasına girerken kapıyı çalmak yerine borazanınızı konuşturun!
56. “Hayırlı” işler
Taşıyabildiğiniz tüm ofis malzemelerini toplayıp hayır kurumlarına bağışlayın.
57. İmkansız randevular
Randevularınızı var olmayan günlere verin. Örneğin 30 Şubat ya da 31 Eylül gibi.
58. Kapı açmak zor zanaat
Mesai saati başlamadan 30 dakika önce gelip ofisteki tüm kapılara vernik ya da renksiz tutkal sürün.
59. Nargile keyfi
Ofise nargile getirin. Büro sandalyenizde bağdaş kurup nargilenizi keyifle için. Hatta isteyenlere saatlik kiraya verebileceğinizi söyleyin.
60. E-posta kontrol
E-postalarınızı o kadar sık kontrol edih ki başka bir iş yapmaya vaktiniz kalmasın. Ancak ‘Gelen Kutusu’ yerinde ‘Silinmiş Öğeler’e bakın.
61. Haberdar olmak herkesin hakkı
Başta patronunuz olmak üzere işyerinizdeki herkese, her konuda e-posta gönderin. Tuvalete her gittiğinizde, her kahve molası verdiğinizde, tel zımbanıza zımba doldurduğunuzda, annenize telefon ettiğinizdeki ofisteki herkesi bir e-posta ile bilgilendirin.
62. Alternatif performans kartları
Çalışma arkadaşlarınız için performans kartları hazırlayın. Onları dış görünüşlerine, aptallıklarına, tembelliklerine ve maaşlarına göre sınıflandırın.
63. Yeni bir e-posta imzası
E-postanızdaki imzanıza saldırganca bir yazıyla değiştirin. Mesela “Bu e-postayı cevaplarsan yakarım” gibi.
64. “İlet” şampiyonu
Size gelen tüm gereksiz e-postaları işyerinizdeki herkese gönderin. Hatta her gönderdiğiniz mail için “Okundu Bilgisi” isteyin.
65. “Ben yapmadım, o yaptı”
Patronunuzun sandalyesine kuvvetli bir yapıştırıcı dökün ve suçu arkadaşlarınızın üzerine atın.
66. Ortalık toz duman
Evinizi temizlediğiniz elektrik süpürgesinin toz kesesini ofisin en kalabalık yerine dökün. Evden getirdiğiniz bir saç kurutma makinesiyle tozları iyice dağıtın. Tabii bunu yapmadan önce ağız maskesi takmayı unutmayın.
67. Ciklet tiryakisi
Ofiste sürekli ciklet çiğneyin. Hatta patronunuzla konuşurken, toplantılarda da çiğnemeye devam edin. Arada balon yapmayı da unutmayın.
68. Tuzlu su süprizi
Herkesin ortak kullandığı su bidonunu 1 torba tuz boşaltın.
69. Patronun özel sigarası
Öğle yemeği arasında patronunuzun odasına gizlice girin ve sigara paketinin içine patlayan sigaralardan yerleştirin.
70. Önemli olan iç güzelliğidir
Tüm çalışma arkadaşlarınıza birbirinden güzel iç çamaşırları hediye edin.
71. Cep telefonu korsanı
Patronunuzun ve iş arkadaşlarınızın cep telefonu rehberlerindeki tüm isimleri silin.
72. Gıcık
Sık sık arkadaşlarınıza telefon edin. Siz telefondayken patronunuz sizi görürse, arkadaşınıza kapatmanız gerektiğini çünkü gıcık patronunuzun baktığını söyleyin. Sizi çağırdığında ise bunu söylediğinizi inkar edin.
73. Senin kalemin benim kalemim
Patronunuzun en sevdiği kalemi yürütün ve birlikte girdiğiniz ilk toplantıda o kalemi kullanın.
74. Cırcırböceği
Patronunuza kocaman bir saksı ağacı hediye edin. Ertesi gün bir kutu dolusu cırcırböceğini odasına bırakın.
75. Açılış sayfası
Patronunuzun bilgisayarına, internet tarayıcısı açıldığı anda sürekli yetişkinlerin girebileceği siteleri açan bir casus yazılım yükleyin. Daha sonra patronunuzu bilgi işlem departmanına şikâyet edin.
76. Telefon şakası
Patronunuzun masa telefonunun sesini kapatın. Bunu özellikle çok önemli bir telefon beklediğinde yapın. Arayan kimse ona ulaşamasın.
77. Mıknatıs etkisi
“Kazara” patronunuzun bilgisayarının yanına sabit disk silen bir mıknatıs bırakın.
78. Ofis kapmaca
Patronunuz tatildeyken, ofisine taşının. Tabii ofisi kendinize göre yeniden düzenlemeyi de ihmal etmeyin.
79. Lazer saldırısı
Toplantıda lazer ışığını patronunuzun gözüne tutun.
80. “Hepinizi seviyorum”
Patronunuza ve tüm iş arkadaşlarınıza ilanı-ı aşk e-postaları gönderin.
81. Fısıltı gazetesi yazarı
Patronunuzun ofis notlarından ve geçmişteki yaşadıklarından yola çıkarak yaratıcı dedikodular bulup ofiste yayın.
82. Dahili telefon şakası
Dahili telefondan patronunuzu arayarak telefon şakası yapın.
83. Süper yapıştırıcılı fare
Patronunuzun bilgisayarının faresini masasına yapıştırın.
84. Tuz eklemeyi ihmal etmeyin
Patronunuzun ‘mouse ped’ine yapıştırıcı sürün. Fakat üzerine tuz eklemeyi de unutmayın.
85. Herkesin bir takma adı vardır
Patronunuza sinir bozucu fakat şirin bir lakap takın. Örneğin “şişko patates”.
86. Patronunuza tapının
Patronunuzu her sabah arabasındayken karşılayın, kahvesini hazırlayın, herkese nasıl harika bir patronunuz olduğunu, ona ne kadar hayran olduğunuzu söyleyip durun. Fakat tüm bunları yaparken ikiyüzlü bir tavır takınmayı ihmal etmeyin.
87. Klavye scrable’ı
Patronunuzun klavyesinin tuşlarını komik, utanç verici kelimeler oluşturacak şekilde yeniden düzenleyin.
88. Lezzetli kurabiyeler
Patronunuza, bütün gün tuvaletten çıkamamasını sağlayacak “lezzetli” kurabiyeler ikram edin.
89. Araba kokusu
İş çıkışı saatında otoparka inip patronunuzun arabasının bulunduğu yere koku bombası bırakın.
90. Düşünce
Patronunuzun imleç ayarını meşgul anlamına gelen kum saatine çevirin. Böylece oturup boşyere bilgisayarının görevini bitirmesini beklesin.
91. Park sorunu
Arabanızı her gün patronunuzun park yerine bırakın. Size neden arabanızı oraya park ettiğinizi her sorduğunda unutkanlık sorunu yaşadığınızı söyleyin.
92. Sarımsaklı Telefon
Bir diş sarımsağı ikiye bölüp patronunuzun telefonunun ahizesine yerleştirin.
93. “Yemekler benden”
Piyangodan bir ikramiye kazandığınızı söyleyip işyerinizdeki herkesi lüks bir restoranda yemeğe davet edin. Tatlıya sıra geldiğinde tuvalete gitme bahanesiyle kaçın.
94. Bizim havalar
Cep telefonunuza çok uzun ve gürültülü bir melodi seçin ve telefona asla cevap vermeyin. Bırakın çalsın.
95. Dışavurumculuğa teşvik:
Ofisinizdeki insanların yolunu kesip sizi sevip sevmediklerini sorun. Cevap vermek istemezlerse hisleri dışavurmanın öneminden bahsederek onları bıktırın. Sizi sevdiklerini söyleyenlere sıkı sıkı sarılın. Sizi sevmediklerini söyleyenlerin karşısında tepinip ağlamaya başlayın.
96. Parfüm aşkı:
Sabah herkesin çayını kahvesini alıp işe başladığı saatte 7-8 farklı parfümü üzerinize sıkın. Tüm kokuların iyice karışması ve üzerinize sinmesi için hepsinden bol bol kullanın.
97. Doğum günü hediyesi
Patronunuza doğum gününde hamster (evcil fare) armağan edip “Bana sizi hatırlattı” deyin.
98. E-postalara ölüm
İşyerinizdeki herkesin tüm e-postalarını silin. Neden böyle bir şey yaptığınız sorulduğunda da yüz yüze iletişime inandığınızı söyleyin.
99. Toplantı notu
Toplantılarda bol bol not tutun. Toplantının sonuna doğru not tuttuğunuz kağıtlardan uçak yapıp uçurun. Ne yaptığınızı sorarlarsa toplantıda kayda değer bir şey konuşulmadığını söyleyin.
100. Umutsuz vaka
Patronunuza sonunu hiç iyi görmediğinizi, çok çalıştığı için gün geçtikçe çöktüğünü söyleyin. Çalışıyormuş gibi görünüp kaytarmasını, her gün internette gezinip bilgisayarında oyun oynamasını tavsiye edin. Kendi sağlığınızı buna borçlu olduğunuzu eklemeyi unutmayın.
101. İltifatın gücü
İş arkadaşlarınıza her gün iltifat edin. Örneğin “Bugün her zamanki kadar berbat görünmüyorsun” “Sonunda doğru dürüst bir kıyafet giyebilmişsin” ya da “Bu sabah dişlerini mi fırçaladın? Ağzın kamyon lastiği gibi kokmuyor” diyebilirsiniz.