İşten kovulmanın 101 eğlenceli yolu

İşinizden hızla ayrılmak mı istiyorsunuz? Bu yazıdaki taktiklerle en hızlı şekilde işinizden kurtulabilirsiniz



HR World editörleri tarafından hazırlanan bu listedeki her öneri birbirinden ilginç, fakat bunları uyguladıktan sonra akıl sağlığınızdan şüphe ederlerse şaşırmayın.



1. Devir müzayede devri

Eğer biri tel zımbanızı ödünç almak isterse ona müzayededeki herkes gibi açık artırmaya katılmasını söyleyin.



2. Saçmalamanın dayanılmaz zevki

Kendinize yüksek öncelikli görevler belirleyip bunların listesini yapın. Listenin en başına da ofiste gevezelik etmeyi koyun. Sonra bu listeyi tüm ofise dağıtın.



3. Mevziinizi savunun

Ofiste size ait bölgeyi kaleye çevirin ve geçmek isteyen herkesten parolayı söylemesini isteyin.



4. Fotokopi makinesi çıldırmış olmalı

Fotokopi makinesinin ayarlarını bozun. Örneğin, her belgeden 300 kopya çekecek şekilde ayarlayın.



5. Çekmece de bir tür enstrümandır

Seçtiğiniz birkaç arkadaşınızın çekmecesine düğmesine basınca müzik çalarak dans eden oyuncaklardan koyun. Böylece oyuncak kapanana kadar arkadaşınızın gürültü etmesini sağlamış olacaksınız.



6. Eskiden sandalye mi vardı.

Erkenden gelin ve tüm ofistekilerin sandalyelerini ortadan kaldırın, bir tek sizinki kalsın.



7. Mikrodalga hayatı kolaylaştırır

Haşlanmış yumurtayı ofisteki mikrodalgaya koyun ve hiçbir şeyi temizlemeyin.



8. ‘Sen yenisin galiba’

İşe yeni başlayanların yolunu keserek hâlâ vakitleri varken kaçmalarını haykırın.



9. ‘Tart almaz mıydınız?’

Arkadaşlarınıza dağıtmak için ofise küçük meyveli tartlar getirin. İkram ederken tartların meyvelerini çalın.



10. Çay-kahve makinesinin Robin Hood’u

Bir bozuk paranın ortasını delip ip geçirin. İpi elinizde tutarak parayı çay-kahve makinesini atın. İçeceğinizi aldıktan sonra herkesin gözünün önünde parayı geri çekin ve hiçbir şey olmamış gibi davranın. Hatta aldığınız içecekleri sizi kınayanlara ikram edin.



11. Evcil hayvanım olmadan asla

Evcil hayvan olarak yılan besleyin ve ofisinize götürüp serbest bırakın.



12. Monitörlerin tatil günü

Ofise mesai başlamadan bir saat önce gelin ve kendinizinki hariç herkesin bilgisayarının monitörünün fişini çekin. İş arkadaşlarınız ne olduğunu anladığında en sevimli gülüşünüzü takınıp “Bugün monitörlerin tatil günü” diye haykırın.



13. Minder şakası

Herkesin sandalyesine kötü sesler çıkaran hava yastıklarından koyun. Oturdukları zaman karşılarına geçip gülün.



14. Telefon sanatı

Canınız sıkıldığında sevdiğiniz bir şarkının melodisini telefonunuzun tuş sesleriyle oluşturmayı deneyin. Mesela “Daha dün annemizin” şarkısını 321 2333 222 333 321 2333 321 321 sayılarıyla çalabilirsiniz. Böylece hem yakınınızdaki arkadaşlarınızı rahatsız etmiş hem de telefonunuzu meşgul etmiş olursunuz.



15. Buzdolabının rayihası

Cuma akşamı işten çıkarken buzdolabının fişini çekin. Pazartesi günü herkes ofise sinen pis kokuyla haftaya başlasın.



16. Kukla saldırısı

Tuvaletlere pantolonu ve ayakları gözüken kuklalar koyup içeride biri varmış gibi gözükmesini sağlayın. Ofiste büyük bir kriz yaratmayı başarabilirsiniz.



17. Ofiste havuz keyfi

Ofise bir çocuk havuzu getirin. Herkes çalışırken su soğutucusundan bardak bardak su taşıyarak havuzu doldurun. Sonra da mayonuzu giyip içine oturun.



18. Yazın dondurma gibisi yok

Yaz aylarında, sıcağın en çok hissedildiği bir gün ofise dondurma getirip arkadaşlarınıza ikram edin. Fakat dondurmaları vermeden önce yalayın.



19. Ojeli kalemler

Ofisinizdeki mürekkepli kalemlerin içini kırmızı ojeyle doldurun. Bütün resmi belgeler ve yazışmalar süslü olsun!



20. Ofiste tatil

Masanızın etrafına biraz kum serpin, yanınıza bir plaj şemsiyesi açın, bikininizi giyip kokteylinizi aldıktan sonra patronunuzdan sırtınızı yağlamasını isteyin.



21. Mazeret kâğıdı

İşe geç kalın. Patronunuz neden geç kaldığınızı sorduğunda annenizden aldığınız mazeret kâğıdını gösterin.



22. Alternatif asansör müziği

Ofisteki asansörün müziğini heavy metal şarkılarla değiştirin.



23. Yemeğin üzerine şekerleme

Her gün öğle yemeğinden sonra koltuğunuzda geriye yaslanıp bir saat kadar uyuyun. Sizi uyandırmalarını önlemek için büyük bir kâğıda “Lütfen rahatsız etmeyin” yazıp masanızın önüne yapıştırın.



24. Kâğıt bardak sabotajı

Ofisteki tüm kağıt bardakların altına küçük birer delik açın. Sonra herkese birer tane poşet çay ikram edin.



25. Anlaşılmaz e-posta adresi

E-posta isminizi çok uzun ve karmaşık bir isimle değiştirip değiştiremeyeceğinizi sorun. Örneğin, ofisin_ilahe_peri_prensesi@şir ketiniz.com gibi.



26. Arkadaşlarla mangal sefası

Ofise bir mangal getirin. Tüm arkadaşlarınızı ofisten arayarak mangal yapmaya davet edin. Diğer ofis çalışanlarının önünde mangal yapıp yiyin ve onlara ikram etmeyin.



27. Define avı

Yazıcının kartuşunu ve kâğıtları saklayın. İş arkadaşlarınızın bunları bulması için not kâğıtlarına küçük ipuçları yazıp arkadaşlarınızın define avı oynamasını seyredin.



28. Vücut geliştirme şampiyonu

Sanki bir anda kas yapmışsınız gibi gömleğinizin içine koyacağınız yastıkçıklarla tüm dikkati üzerinizde toplayın.



29. Cilt bakımı ihmale gelmez!

Önemli bir toplantıdan önce tuvalette yüz maskesi yapın ve toplantıya öyle girin.



30. Müzik zevki!

Arabeskten rap müziğe kadar her türden şarkıyla dolu bir CD hazırlayıp ofiste çalın. Teybinizin sesini sonuna kadar açmayı da unutmayın.



31. Patronun evi satılık

Gazeteye kelepir ev ilanı verip patronunuzun telefonunu yazın.



32. Klavyeler de ayran sever

Akşam herkes çıktıktan sonra tüm klavyelere ayran dökün.



33. Sürekli ölümden bahsedin

Korkutucu olmak için sürekli ölümden bahseden şarkılar dinleyin, ölüm hakkında konuşun, bilgisayarınızın duvar kâğıdını ve ekran koruyucusunu ölüm temalı resimlerden seçin.



34. Şarkılarla yaşamak

Size sorulan tüm sorulara Sezen Aksu’nun şarkılarıyla yanıt verin. Örneğin “Sıkıldım sıkıldım uçmak istiyorum” gibi.



35. Tişört farkı

Her gün üzerinde iğrenç, saldırganca yazılar yazan tişörtler giyerek işe gidin.



36. Ofiste tadilat var!

Masanızın yanındaki duvara kocaman bir delik açarak kendi pencerenizi inşa edin.



37. Yapılacak en iyi şey, hiçbir şey yapmamaktır

Bırakın telefon çalsın. E-postaları görmezden gelin. Bırakın tüm işleri patronunuz yapsın.



38. Beyaz yalanlar

Her yerde, herkese olur olmaz yalanlar söyleyin. Örneğin “Türkçe anlamıyorum” gibi.



39. Bayramlar özeldir!

Yılın özel günlerinde o güne uygun giyinin. Mesela Kurban Bayramı’nda koç boynuzları takın.



40. Pasta deyip geçmemek lazım

Kurufasulye, nohut gibi baklagillerle hazırlayacağınız çikolatalı pastayı ofise getirip kestaneli pasta olduğunu söyleyin. Büyük bir pasta yapıp malzemesini bol tutun. Bölmece bütün arkadaşlarınıza kocaman bir dilim ikram edebilirsiniz.



41. Histerik anlar

Patronunuz sizden bir iş istediğinde ya da arkadaşlarınız işle ilgili bir şey sorduğunda “Bunu bana nasıl yaparsın” diyerek ağlayın.



42. Paronaya zamanı

Bilgisayarların içinde küçük kameralar yerleştirildiğini ve herkesin ne kadar çalıştığının sürekli izlendiğini iddia edin. Size inanan en azından birkaç kişi çıkacaktır.



43. Megafonun iktidarı

Ofiste yalnızca megafondan konuşun. Özellikle patronunuzla telefonda konuşurken...



44. Ofisin virüs kaynağı

Tüm arkadaşlarınıza şarkı gönderme bahanesiyle virüs yollayın. Teknik destek departmanındakiler virüsleri temizledikçe yenisini yollayın.



45. Kim takar mesai saatini!

Çıkış vaktinde işe gelip giriş saatinde eve gidin.



46. Huysuz kedi sendromu!

Soyunuzun kedilere dayandığını iddia edin. Her cümlenizin sonunda miyavlayın; sizi kızdırdıklarında ise tıslayın.



47. Çalışmak vakit kaybıdır

Birkaç gün üst üste işe gitmeyin Eğer işyerinden yapacak daha önemli işleriniz olduğunu, şirketin önemsiz işleriyle vakit kaybedemeyeceğinizi söyleyin.



48. Çok iş var

Mesai saatleri içerisindeki bankalardaki işlerinizi halledin, faturalarınızı yatırın, arkadaşlarınızla yemeğe çıkın, sinemaya gidin, ofis gereçlerini kişisel işleriniz için kullanın. Neden böyle davrandığınızı soranlara basit bir işle ilgilenemeyecek kadar değerli olduğunuzu söyleyin.



49. Çığlığın gücü

Farklı durumlar için birçok çığlık geliştirin. Konuşmak yerine çığlık atmayı tercih edin.



50. Kuşku duymak kuşkusuz gerekli

İnsanları bıktırana kadar sürdürün her şeyle ve herkesle ilgili sorular sorun. Verdikleri cevapları tatmin edici bulmadığınızı, araştırmaya devam etmelerini söyleyin.



51. “Yok ben anlamak”

Yabancıymışsınız gibi davranın. Ara sıra diliniz Türkçeye kaysa da bunu reddedin.



52. Kokulu uğur

Bir kalıp peyniri evinizde iyice kokutun. Daha sonra bu peyniri ofisteki masanızın üzerine koyun. Kaldırmanızı isterlerse yıllardır atmadığınız uğurlu peyniriniz olduğunu söyleyin.



53. Herkesin felekten bir gün çalmaya ihtiyacı vardır

Bir gün işe gelirken içkinizi ve mezelerinizi de getirin. Kendinize güzel bir çilingir sofrası kurun. Elbette ki çalışma arkadaşlarınızı da davet edin.



54. Heavy metal vazgeçilmezdir

Ofisinizin duvarlarına heavy metal gruplarının posterlerini asın. En önemlisi her an yüksek sesle heavy metal dinleyin.



55. Borazan sesi, sahibinin sesi

İş arkadaşlarınıza seslenmek istediğinizde borazanı çalın. Telefonu açtığınızda da “Alo” yerine borazanı kullanın. En önemlisi patronun odasına girerken kapıyı çalmak yerine borazanınızı konuşturun!



56. “Hayırlı” işler

Taşıyabildiğiniz tüm ofis malzemelerini toplayıp hayır kurumlarına bağışlayın.



57. İmkansız randevular

Randevularınızı var olmayan günlere verin. Örneğin 30 Şubat ya da 31 Eylül gibi.



58. Kapı açmak zor zanaat

Mesai saati başlamadan 30 dakika önce gelip ofisteki tüm kapılara vernik ya da renksiz tutkal sürün.



59. Nargile keyfi

Ofise nargile getirin. Büro sandalyenizde bağdaş kurup nargilenizi keyifle için. Hatta isteyenlere saatlik kiraya verebileceğinizi söyleyin.



60. E-posta kontrol

E-postalarınızı o kadar sık kontrol edih ki başka bir iş yapmaya vaktiniz kalmasın. Ancak ‘Gelen Kutusu’ yerinde ‘Silinmiş Öğeler’e bakın.



61. Haberdar olmak herkesin hakkı

Başta patronunuz olmak üzere işyerinizdeki herkese, her konuda e-posta gönderin. Tuvalete her gittiğinizde, her kahve molası verdiğinizde, tel zımbanıza zımba doldurduğunuzda, annenize telefon ettiğinizdeki ofisteki herkesi bir e-posta ile bilgilendirin.



62. Alternatif performans kartları

Çalışma arkadaşlarınız için performans kartları hazırlayın. Onları dış görünüşlerine, aptallıklarına, tembelliklerine ve maaşlarına göre sınıflandırın.



63. Yeni bir e-posta imzası

E-postanızdaki imzanıza saldırganca bir yazıyla değiştirin. Mesela “Bu e-postayı cevaplarsan yakarım” gibi.



64. “İlet” şampiyonu

Size gelen tüm gereksiz e-postaları işyerinizdeki herkese gönderin. Hatta her gönderdiğiniz mail için “Okundu Bilgisi” isteyin.



65. “Ben yapmadım, o yaptı”

Patronunuzun sandalyesine kuvvetli bir yapıştırıcı dökün ve suçu arkadaşlarınızın üzerine atın.



66. Ortalık toz duman

Evinizi temizlediğiniz elektrik süpürgesinin toz kesesini ofisin en kalabalık yerine dökün. Evden getirdiğiniz bir saç kurutma makinesiyle tozları iyice dağıtın. Tabii bunu yapmadan önce ağız maskesi takmayı unutmayın.



67. Ciklet tiryakisi

Ofiste sürekli ciklet çiğneyin. Hatta patronunuzla konuşurken, toplantılarda da çiğnemeye devam edin. Arada balon yapmayı da unutmayın.



68. Tuzlu su süprizi

Herkesin ortak kullandığı su bidonunu 1 torba tuz boşaltın.



69. Patronun özel sigarası

Öğle yemeği arasında patronunuzun odasına gizlice girin ve sigara paketinin içine patlayan sigaralardan yerleştirin.



70. Önemli olan iç güzelliğidir

Tüm çalışma arkadaşlarınıza birbirinden güzel iç çamaşırları hediye edin.



71. Cep telefonu korsanı

Patronunuzun ve iş arkadaşlarınızın cep telefonu rehberlerindeki tüm isimleri silin.



72. Gıcık

Sık sık arkadaşlarınıza telefon edin. Siz telefondayken patronunuz sizi görürse, arkadaşınıza kapatmanız gerektiğini çünkü gıcık patronunuzun baktığını söyleyin. Sizi çağırdığında ise bunu söylediğinizi inkar edin.



73. Senin kalemin benim kalemim

Patronunuzun en sevdiği kalemi yürütün ve birlikte girdiğiniz ilk toplantıda o kalemi kullanın.



74. Cırcırböceği

Patronunuza kocaman bir saksı ağacı hediye edin. Ertesi gün bir kutu dolusu cırcırböceğini odasına bırakın.



75. Açılış sayfası

Patronunuzun bilgisayarına, internet tarayıcısı açıldığı anda sürekli yetişkinlerin girebileceği siteleri açan bir casus yazılım yükleyin. Daha sonra patronunuzu bilgi işlem departmanına şikâyet edin.



76. Telefon şakası

Patronunuzun masa telefonunun sesini kapatın. Bunu özellikle çok önemli bir telefon beklediğinde yapın. Arayan kimse ona ulaşamasın.



77. Mıknatıs etkisi

“Kazara” patronunuzun bilgisayarının yanına sabit disk silen bir mıknatıs bırakın.



78. Ofis kapmaca

Patronunuz tatildeyken, ofisine taşının. Tabii ofisi kendinize göre yeniden düzenlemeyi de ihmal etmeyin.



79. Lazer saldırısı

Toplantıda lazer ışığını patronunuzun gözüne tutun.



80. “Hepinizi seviyorum”

Patronunuza ve tüm iş arkadaşlarınıza ilanı-ı aşk e-postaları gönderin.



81. Fısıltı gazetesi yazarı

Patronunuzun ofis notlarından ve geçmişteki yaşadıklarından yola çıkarak yaratıcı dedikodular bulup ofiste yayın.



82. Dahili telefon şakası

Dahili telefondan patronunuzu arayarak telefon şakası yapın.



83. Süper yapıştırıcılı fare

Patronunuzun bilgisayarının faresini masasına yapıştırın.



84. Tuz eklemeyi ihmal etmeyin

Patronunuzun ‘mouse ped’ine yapıştırıcı sürün. Fakat üzerine tuz eklemeyi de unutmayın.



85. Herkesin bir takma adı vardır

Patronunuza sinir bozucu fakat şirin bir lakap takın. Örneğin “şişko patates”.



86. Patronunuza tapının

Patronunuzu her sabah arabasındayken karşılayın, kahvesini hazırlayın, herkese nasıl harika bir patronunuz olduğunu, ona ne kadar hayran olduğunuzu söyleyip durun. Fakat tüm bunları yaparken ikiyüzlü bir tavır takınmayı ihmal etmeyin.



87. Klavye scrable’ı

Patronunuzun klavyesinin tuşlarını komik, utanç verici kelimeler oluşturacak şekilde yeniden düzenleyin.



88. Lezzetli kurabiyeler

Patronunuza, bütün gün tuvaletten çıkamamasını sağlayacak “lezzetli” kurabiyeler ikram edin.



89. Araba kokusu

İş çıkışı saatında otoparka inip patronunuzun arabasının bulunduğu yere koku bombası bırakın.



90. Düşünce

Patronunuzun imleç ayarını meşgul anlamına gelen kum saatine çevirin. Böylece oturup boşyere bilgisayarının görevini bitirmesini beklesin.



91. Park sorunu

Arabanızı her gün patronunuzun park yerine bırakın. Size neden arabanızı oraya park ettiğinizi her sorduğunda unutkanlık sorunu yaşadığınızı söyleyin.



92. Sarımsaklı Telefon

Bir diş sarımsağı ikiye bölüp patronunuzun telefonunun ahizesine yerleştirin.



93. “Yemekler benden”

Piyangodan bir ikramiye kazandığınızı söyleyip işyerinizdeki herkesi lüks bir restoranda yemeğe davet edin. Tatlıya sıra geldiğinde tuvalete gitme bahanesiyle kaçın.



94. Bizim havalar

Cep telefonunuza çok uzun ve gürültülü bir melodi seçin ve telefona asla cevap vermeyin. Bırakın çalsın.



95. Dışavurumculuğa teşvik:

Ofisinizdeki insanların yolunu kesip sizi sevip sevmediklerini sorun. Cevap vermek istemezlerse hisleri dışavurmanın öneminden bahsederek onları bıktırın. Sizi sevdiklerini söyleyenlere sıkı sıkı sarılın. Sizi sevmediklerini söyleyenlerin karşısında tepinip ağlamaya başlayın.



96. Parfüm aşkı:

Sabah herkesin çayını kahvesini alıp işe başladığı saatte 7-8 farklı parfümü üzerinize sıkın. Tüm kokuların iyice karışması ve üzerinize sinmesi için hepsinden bol bol kullanın.





97. Doğum günü hediyesi

Patronunuza doğum gününde hamster (evcil fare) armağan edip “Bana sizi hatırlattı” deyin.



98. E-postalara ölüm

İşyerinizdeki herkesin tüm e-postalarını silin. Neden böyle bir şey yaptığınız sorulduğunda da yüz yüze iletişime inandığınızı söyleyin.



99. Toplantı notu

Toplantılarda bol bol not tutun. Toplantının sonuna doğru not tuttuğunuz kağıtlardan uçak yapıp uçurun. Ne yaptığınızı sorarlarsa toplantıda kayda değer bir şey konuşulmadığını söyleyin.



100. Umutsuz vaka

Patronunuza sonunu hiç iyi görmediğinizi, çok çalıştığı için gün geçtikçe çöktüğünü söyleyin. Çalışıyormuş gibi görünüp kaytarmasını, her gün internette gezinip bilgisayarında oyun oynamasını tavsiye edin. Kendi sağlığınızı buna borçlu olduğunuzu eklemeyi unutmayın.



101. İltifatın gücü

İş arkadaşlarınıza her gün iltifat edin. Örneğin “Bugün her zamanki kadar berbat görünmüyorsun” “Sonunda doğru dürüst bir kıyafet giyebilmişsin” ya da “Bu sabah dişlerini mi fırçaladın? Ağzın kamyon lastiği gibi kokmuyor” diyebilirsiniz.