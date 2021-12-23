İşten kovulduğu için 11 katlı binayı kundaklayıp yangın söndürme sistemindeki vanaları kapatan apartman görevlisi tahliye edildi

Eskişehir'de, işine son verilince apartmanın çatısında yangın çıkardığı suçlamasıyla 6 yıla kadar hapisle tutuklu yargılanmasına başlanan kapıcı Yunus Emre Aydoğdu'nun (28) tahliyesine karar verildi. Aydoğdu'nun akli dengesinin yerinde olup olmadığının değerlendirilmesi için duruşma, 28 Mart 2022'ye ertelendi.

Odunpazarı ilçesi Büyükdere Mahallesi Akçaağaç Sokak'taki 4 bloklu sitenin 11 katlı C blokunun çatısında, 6 Kasım günü saat 23.30 sıralarında yangın çıktı. İhbar üzerine adrese sevk edilen itfaiye ekipleriü, merdivenli araçlarıyla alevlere müdahale etti. Tedbir amacıyla 66 dairedeki yaklaşık 200 kişi de binadan polis tarafından çıkarıldı. Yaklaşık 1 saatlik çalışmayla yangın söndürüldü. Eskişehir Emniyet Müdürlüğü'nün başlattığı soruşturmada, yangını, apartmandaki şikayetler nedeniyle işten çıkarılan, evli ve 2 çocuk babası kapıcı Yunus Emre Aydoğdu'nun çıkardığı tespit edildi. Gözaltına alınan Aydoğdu, sevk edildiği adliyede savcılık sorgusunun ardından tutuksuz yargılanmak üzere serbest bırakıldı. Binada inceleme yapan polis, Aydoğdu'nun yangın söndürme su vanalarının yanı sıra yangın söndürme sistemini de kapattığını belirledi. Yeni suç delili sonrası hakkında yeniden gözaltı kararı çıkarılan Aydoğdu, ikinci kez sevk edildiği adliyede çıkarıldığı mahkemece tutuklandı. Yangın sonrası 6 daire sahibi de su sızması nedeniyle aralarında tavan, duvarlar, eşyalar ile mutfakların da bulunduğu birçok alan ve eşyalarının hasar gördüğünü belirterek, 285 bin lira zarar beyan etti.

"Yangını çıkardığım yer kaldığım kapıcı dairesi"

Yunus Emre Aydoğdu, 'genel güvenliği kasten tehlikeye sokmak' ve 'mala zarar vermek' suçlarından 10 aydan 6 yıla kadar hapis cezası istemiyle 1'inci Asliye Ceza Mahkemesi’nde açılan davada bugün hakim karşısına çıkarıldı. Yangın alarm cihazlarını kapatmadığını ve söndürme sistemini etkisiz hale getirmediğini öne süren Aydoğdu, "Ben sitenin yapım aşamasında burada çalıştım sonradan apartman görevlisi olarak çalışmaya başladım. Yeni yönetim gelince benim işime son verdiler. Yaklaşık 7-8 aydır hastanede psikolojik tedavi görüyorum. Yangını çıkardığım yer kaldığım kapıcı dairesidir. Kapısı açıktı ve o şekilde içeri girdim. Kesinlikle yangından sonra kilitlemedim. Yangın alarm cihazını kapatmak veya söndürme sistemini etkisiz hale getirmek gibi bir eylemim olmadı" dedi.

Akli dengesinin yerinde olup olmadığı incelenecek

Mahkeme heyeti, Yunus Emre Aydoğdu'nun psikolojik tedavi görüp görmediğinin tespiti için Şehir Hastanesi ve Yunusemre Devlet Hastanesi'nden bilgi alınmasına ve hastanelerden gelecek sonuca göre akli dengesinin yerinde olup olmadığının değerlendirilmesi için duruşmayı 28 Mart 2022'ye erteleyerek, Aydoğdu'nun tahliyesine karar verdi.