İşten çıkarmalar son bir ayda arttı

Bursa, Denizli, Kocaeli, Konya, Bilecik, Gaziantep, Kahramanmaraş gibi illerde yeterli sipariş alamayan üreticilerden istihdamla ilgili kötü sinyaller geliyor. Son bir ayda sanayide önde gelen bu 7 ilde işten çıkarılanların sayısı 22 bini geçti.



Küresel krize bağlı olarak hem iç piyasada hem de dış piyasada talep daralması yaşayan sanayici işten çıkarma opsiyonunu kullanmaya başladı. Türkiye’nin önde gelen üretim merkezlerinden işten çıkarmalarla ilgili kötü sinyaller geliyor. Krizin ağırlığını hissettirdiği Ekim ayında, Bursa, Denizli, Kocaeli, Konya, Bilecik, Gaziantep ve Kahramanmaraş gibi illerde toplam 22 binden fazla işçi işini kaybetti. İşsizliğin özellikle otomotiv yan sanayiinin ağırlıkta olduğu Bursa ve Konya’da yoğunluk gösterdiği dikkati çekiyor. Son 1 ayda Bursa’da 4 bin, Konya’da ise 3 bin 500 kişi işini kaybetti. Tekstil merkezi Denizli, Kahramanmaraş ve Gaziantep’te de toplamda 6 bin 300 kişi işinden oldu.



Bilecik’te 2 bin kişi



Sanayi ve ticaret odası yetkilileri işten çıkarmaların öncelikle kadrosuz çalışan kişilerden başladığını, dolayısıyla resmen son krizde kaç işçinin işini kaybettiğini belirlemenin güç olduğuna dikkat çekiyorlar. Kredi kullandıkları bankalar nezdinde itibar kaybı yaşamak istemeyen pek çok kuruluşun da işten çıkarma operasyonlarını gizlediği bağlı bulundukları odalara bildirmedikleri de belirtiliyor. Bilecik Ticaret ve Sanayi Odası (TSO) Başkanı Ahmet Özünlü, fabrikaların, ürettikleri malları satamadıkları için yatırımlarını ve üretimlerini dondurduğunu belirterek, Ekim ayının son haftasında Bilecik’te 2 bin işçinin işten çıkarıldığını kaydetti.



Özünlü, başta seramik sektörü olmak üzere bazı fabrikaların üretim yapamayınca istihdam yüklerini azaltma yoluna gittiklerini dile getirerek, işçi çıkarmaların başladığını kaydetti. Özünlü, doğalgaza gelen zamların arz-talep dengesinde önemli etkiler meydana getirdiğini ve sanayicinin yükünü ağırlaştırıp rekabet etme şansını azalttığına da değinerek, örneğin seramik sektöründeki firmaların üretimlerini durdurmak zorunda kaldıklarını bildirdi.



TİSK: Tazminat sorunu işsizliği artırır



İşsizlik sorunu önceki gün toplanan Ekonomi Koordinasyon Kurulu’nda da gündeme geldi. TİSK Başkanı Tuğrul Kutadgubilik “İşverinin kıdem tazminatı sorunu çözülmeli. Birçok tanınmış işadamının biriken kıdem tazminatını ödememek için çalışanlarını işten çıkartamadığını biliyorum. Bu ilerleyen günlerde daha büyük sıkıntı yaratacak. İşsizlik Fonu neması işverene açılmalı” dedi. Bu sözlere sendika temsilcileri büyük tepki gösterirken, Başbakan Erdoğan da bu nemadan özel sektör firmalarına fon yaratılması gibi bir ihtimalin olmadığını kesin dille belirterek tartışmayı noktaladı.

